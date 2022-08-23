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"Все очень необычно". Ученые прояснили темное место в тексте Библии - РИА Новости, 23.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220823/bibliya-1811384310.html
"Все очень необычно". Ученые прояснили темное место в тексте Библии
"Все очень необычно". Ученые прояснили темное место в тексте Библии - РИА Новости, 23.08.2022
"Все очень необычно". Ученые прояснили темное место в тексте Библии
Археологи обнаружили одну из важнейших святынь — дом апостола Петра. В Библии его жилище упоминается два раза, но названия поселений разные. Нужное место искали РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:00
2022-08-23T08:04
религия
иордан
пьяченца
палестина
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Археологи обнаружили одну из важнейших святынь — дом апостола Петра. В Библии его жилище упоминается два раза, но названия поселений разные. Нужное место искали несколько десятилетий, исследование подчас напоминало детектив. Как решили эту историческую головоломку — в материале РИА Новости.Первый блин комомЗадача была не из легких, ведь, кроме Евангелия, опереться практически не на что. Из Писания ясно лишь, что Петр жил на берегу Галилейского моря (современное озеро Кинерет).Там Иисус и увидел его с братом Андреем, "закидывающих сети, ибо они были рыболовы". Но дальше евангелисты расходятся. Так, святой Матфей пишет, что судьбоносная встреча состоялась в городе Капернаум. А Иоанн свидетельствует: дело было в деревне Вифсаида.Археологи сначала проверили первую версию. Им сразу же улыбнулась удача. В 1968-м в Капернауме наткнулись на руины восьмиугольного византийского храма V века.Сохранились воспоминания некоего паломника из итальянской Пьяченцы.Побывав в 570-х годах в Палестине, он описал свое путешествие вдоль берега Галилейского моря. "Мы, — сообщал паломник, — также пришли в Капернаум и оттуда до дома Святого Петра, на месте которого теперь стоит базилика".Казалось, вот она — та самая святыня. Но вмешались искусствоведы. Они настаивали: паломник четко определил базилику как четырехугольную. А нашли восьмерик.В Вифсаиде тоже возникли трудности.Их было двеНа роль этой рыбацкой деревушки претендовали сразу два кандидата: современные Эль-Арадж в трех километрах к западу от Капернаума и Эт-Телль в устье реки Иордан.Там группа исследователей из Университета Небраски пять лет назад раскопала фундаменты нескольких синагог. Кроме того, судя по артефактам, жили здесь исключительно рыбаки."На иврите поселение называлось Бейт-Цед. Словом "цед" обозначали охоту или рыбалку. То есть Вифсаида — место рыбаков", — говорит руководитель экспедиции профессор археологии Рами Арав.Также в окрестностях Эт-Телль сохранились остатки римского храма, о котором упоминали древние историки.Иосиф Флавий писал, что в 30-33 годах нашей эры "местный тетрарх (правитель) Ирод Филипп II превратил Вифсаиду в крупный полис и переименовал ее в Юлию — в честь супруги императора Тиберия".Команде Рами Арава оставалось решить две проблемы. Во-первых, Эт-Телль находится в нескольких километрах от озера Кинерет (Галилейского моря). Это объяснили так: "Галилея — сейсмически неустойчивый регион. За два тысячелетия береговая линия неоднократно менялась". Как и русло Иордана.А вот вторая проблема посерьезнее. Никаких следов византийской церкви — а значит, и предполагаемого дома апостола Петра — здесь не обнаружили.Сомнений нетКаково же было общее удивление, когда археологи, работающие в Эль-Арадже, заявили: "Жилище первоверховного апостола наконец найдено". И тому есть веские доказательства.Группе специалистов из Кинеретского университета археологии и Нью-Йоркского Наяк-колледжа на первых порах тут не везло. С 2017-го они откопали в Эль-Арадже лишь развалины античной купальни и несколько монет с изображением императора Нерона.Все это мало напоминало остатки римской Юлии, о которой писал Иосиф Флавий. Однако, снимая слой за слоем, ученые все же добрались до римских зданий. Одно из них, явно перестроенное, напоминало византийский храм.Стены были украшены позолоченными пластинами, сохранилась часть алтаря с вырезанными крестами. А главное — на полу была мозаика с текстом."За именем жертвователя — "Константин, Слуга Мессии", следует фраза "Глава и Вождь Небесных Вестников", которая однозначно относится к Петру, первому ученику Иисуса", — сообщил руководитель экспедиции археолог Стивен Нотли.Лингвисты подчеркнули: подобная формулировка была общеупотребительной для обозначения апостола в византийской традиции."Значит, церковь была посвящена Петру. Это согласуется со свидетельством итальянского паломника о базилике в окрестностях Капернаума в Вифсаиде, где когда-то стоял дом первого ученика Христа", — отмечает Нотли.Правда, добавляют археологи из Эль-Араджа, теперь предстоит найти как минимум еще одну надпись: посвященную брату Петра — апостолу Андрею. Только тогда можно будет с уверенностью говорить, что это дом "библейских рыбаков".
https://ria.ru/20220703/khristianstvo-1799699116.html
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Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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иордан, пьяченца , палестина, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Иордан, Пьяченца , Палестина, Аналитика - Религия и мировоззрение
08:00 23.08.2022 (обновлено: 08:04 23.08.2022)
 

"Все очень необычно". Ученые прояснили темное место в тексте Библии

CC BY-SA 4.0 / Raffaele pagani / Saint Peter's statue made by Giuseppe De Fabris - St. Peter's SquareСтатуя апостола Петра в Ватикане
Статуя апостола Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Raffaele pagani / Saint Peter's statue made by Giuseppe De Fabris - St. Peter's Square
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Археологи обнаружили одну из важнейших святынь — дом апостола Петра. В Библии его жилище упоминается два раза, но названия поселений разные. Нужное место искали несколько десятилетий, исследование подчас напоминало детектив. Как решили эту историческую головоломку — в материале РИА Новости.

Первый блин комом

Задача была не из легких, ведь, кроме Евангелия, опереться практически не на что. Из Писания ясно лишь, что Петр жил на берегу Галилейского моря (современное озеро Кинерет).
Там Иисус и увидел его с братом Андреем, "закидывающих сети, ибо они были рыболовы". Но дальше евангелисты расходятся. Так, святой Матфей пишет, что судьбоносная встреча состоялась в городе Капернаум. А Иоанн свидетельствует: дело было в деревне Вифсаида.
Археологи сначала проверили первую версию. Им сразу же улыбнулась удача. В 1968-м в Капернауме наткнулись на руины восьмиугольного византийского храма V века.
Сохранились воспоминания некоего паломника из итальянской Пьяченцы.
Побывав в 570-х годах в Палестине, он описал свое путешествие вдоль берега Галилейского моря. "Мы, — сообщал паломник, — также пришли в Капернаум и оттуда до дома Святого Петра, на месте которого теперь стоит базилика".
Казалось, вот она — та самая святыня. Но вмешались искусствоведы. Они настаивали: паломник четко определил базилику как четырехугольную. А нашли восьмерик.
CC BY 2.0 / Zachi Evenor / Тивериадское озеро
Тивериадское озеро - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
CC BY 2.0 / Zachi Evenor /
Тивериадское озеро
В Вифсаиде тоже возникли трудности.

Их было две

На роль этой рыбацкой деревушки претендовали сразу два кандидата: современные Эль-Арадж в трех километрах к западу от Капернаума и Эт-Телль в устье реки Иордан.
Там группа исследователей из Университета Небраски пять лет назад раскопала фундаменты нескольких синагог. Кроме того, судя по артефактам, жили здесь исключительно рыбаки.
"На иврите поселение называлось Бейт-Цед. Словом "цед" обозначали охоту или рыбалку. То есть Вифсаида — место рыбаков", — говорит руководитель экспедиции профессор археологии Рами Арав.
Также в окрестностях Эт-Телль сохранились остатки римского храма, о котором упоминали древние историки.
© Фото : Public domainГравюра на дереве. Иосиф Флавий
Гравюра на дереве Иосифа Флавия. - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Public domain
Гравюра на дереве. Иосиф Флавий
Иосиф Флавий писал, что в 30-33 годах нашей эры "местный тетрарх (правитель) Ирод Филипп II превратил Вифсаиду в крупный полис и переименовал ее в Юлию — в честь супруги императора Тиберия".
Команде Рами Арава оставалось решить две проблемы. Во-первых, Эт-Телль находится в нескольких километрах от озера Кинерет (Галилейского моря). Это объяснили так: "Галилея — сейсмически неустойчивый регион. За два тысячелетия береговая линия неоднократно менялась". Как и русло Иордана.
А вот вторая проблема посерьезнее. Никаких следов византийской церкви — а значит, и предполагаемого дома апостола Петра — здесь не обнаружили.

Сомнений нет

Каково же было общее удивление, когда археологи, работающие в Эль-Арадже, заявили: "Жилище первоверховного апостола наконец найдено". И тому есть веские доказательства.
CC BY-SA 3.0 IGO / Eddie Gerald / Ruins of the ancient Great Synagogue at Capernaum Руины города Капернаум
Руины города Капернаум - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
CC BY-SA 3.0 IGO / Eddie Gerald / Ruins of the ancient Great Synagogue at Capernaum
Руины города Капернаум
Группе специалистов из Кинеретского университета археологии и Нью-Йоркского Наяк-колледжа на первых порах тут не везло. С 2017-го они откопали в Эль-Арадже лишь развалины античной купальни и несколько монет с изображением императора Нерона.
Все это мало напоминало остатки римской Юлии, о которой писал Иосиф Флавий. Однако, снимая слой за слоем, ученые все же добрались до римских зданий. Одно из них, явно перестроенное, напоминало византийский храм.
Стены были украшены позолоченными пластинами, сохранилась часть алтаря с вырезанными крестами. А главное — на полу была мозаика с текстом.
"За именем жертвователя — "Константин, Слуга Мессии", следует фраза "Глава и Вождь Небесных Вестников", которая однозначно относится к Петру, первому ученику Иисуса", — сообщил руководитель экспедиции археолог Стивен Нотли.
Лингвисты подчеркнули: подобная формулировка была общеупотребительной для обозначения апостола в византийской традиции.
CC BY 3.0 / Chmee2 / На месте раскопок Вифсаиды Галилейской
На месте раскопок города Вифсаида Галилейская - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
CC BY 3.0 / Chmee2 /
На месте раскопок Вифсаиды Галилейской
"Значит, церковь была посвящена Петру. Это согласуется со свидетельством итальянского паломника о базилике в окрестностях Капернаума в Вифсаиде, где когда-то стоял дом первого ученика Христа", — отмечает Нотли.
Правда, добавляют археологи из Эль-Араджа, теперь предстоит найти как минимум еще одну надпись: посвященную брату Петра — апостолу Андрею. Только тогда можно будет с уверенностью говорить, что это дом "библейских рыбаков".
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