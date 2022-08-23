https://ria.ru/20220823/bezopasnost-1811487131.html
Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией
Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией - РИА Новости, 23.08.2022
Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Киева о первом документе с рекомендациями по вопросам гарантий... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:44
2022-08-23T10:44
2022-08-23T12:22
в мире
россия
украина
владимир зеленский
андрей ермак
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_da7d99c9401f79b75e0d19da5646c50a.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Киева о первом документе с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины.Появление этого "очень мощного" документа анонсировал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это будут рекомендации по рабочей группе, которую вместе с Ермаком возглавляет бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.Медведев отметил, что никакие соседи Украины не могут дать никаких гарантий, "даже если люто ненавидят Россию".При этом зампред Совбеза выразил уверенность, что в НАТО Украину никто не примет."В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", — считает он.По мнению Медведева, киевский режим понимает, что для него никаких гарантий безопасности быть не может, даже от США. Тем более что сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons, добавил зампред Совбеза.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220812/zelenskiy-1809082189.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/medvedev-1807186304.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_494:0:3223:2047_1920x0_80_0_0_4ddcc03e7e4d336e94c5536bbe15fd5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий медведев
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дмитрий Медведев
10:44 23.08.2022 (обновлено: 12:22 23.08.2022)
Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией
Зампред Совбеза Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал
заявления Киева о первом документе с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины
.
Появление этого "очень мощного" документа анонсировал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это будут рекомендации по рабочей группе, которую вместе с Ермаком возглавляет бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Медведев отметил, что никакие соседи Украины не могут дать никаких гарантий, "даже если люто ненавидят Россию".
"Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией
. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась", — написал он в Telegram-канале.
При этом зампред Совбеза выразил уверенность, что в НАТО Украину никто не примет.
"В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", — считает он.
По мнению Медведева, киевский режим понимает, что для него никаких гарантий безопасности быть не может, даже от США. Тем более что сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons, добавил зампред Совбеза.
"Это скоро закончится. Американцы ведь — закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.