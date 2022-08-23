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Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией - РИА Новости, 23.08.2022
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Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией
Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией - РИА Новости, 23.08.2022
Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Киева о первом документе с рекомендациями по вопросам гарантий... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:44
2022-08-23T12:22
в мире
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украина
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андрей ермак
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Киева о первом документе с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины.Появление этого "очень мощного" документа анонсировал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это будут рекомендации по рабочей группе, которую вместе с Ермаком возглавляет бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.Медведев отметил, что никакие соседи Украины не могут дать никаких гарантий, "даже если люто ненавидят Россию".При этом зампред Совбеза выразил уверенность, что в НАТО Украину никто не примет."В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", — считает он.По мнению Медведева, киевский режим понимает, что для него никаких гарантий безопасности быть не может, даже от США. Тем более что сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden &amp; Sons, добавил зампред Совбеза.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220812/zelenskiy-1809082189.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий медведев
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дмитрий Медведев
10:44 23.08.2022 (обновлено: 12:22 23.08.2022)
 
Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией

Зампред Совбеза Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Киева о первом документе с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины.
Появление этого "очень мощного" документа анонсировал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это будут рекомендации по рабочей группе, которую вместе с Ермаком возглавляет бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Медведев отметил, что никакие соседи Украины не могут дать никаких гарантий, "даже если люто ненавидят Россию".
"Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась", — написал он в Telegram-канале.
При этом зампред Совбеза выразил уверенность, что в НАТО Украину никто не примет.
"В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", — считает он.
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По мнению Медведева, киевский режим понимает, что для него никаких гарантий безопасности быть не может, даже от США. Тем более что сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons, добавил зампред Совбеза.

"Это скоро закончится. Американцы ведь — закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами", — заключил он.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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