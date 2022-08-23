https://ria.ru/20220823/bezopasnost-1811487131.html

Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией

Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией - РИА Новости, 23.08.2022

Медведев: гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Киева о первом документе с рекомендациями по вопросам гарантий... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:44

2022-08-23T10:44

2022-08-23T12:22

в мире

россия

украина

владимир зеленский

андрей ермак

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_da7d99c9401f79b75e0d19da5646c50a.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Киева о первом документе с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины.Появление этого "очень мощного" документа анонсировал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это будут рекомендации по рабочей группе, которую вместе с Ермаком возглавляет бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.Медведев отметил, что никакие соседи Украины не могут дать никаких гарантий, "даже если люто ненавидят Россию".При этом зампред Совбеза выразил уверенность, что в НАТО Украину никто не примет."В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции", — считает он.По мнению Медведева, киевский режим понимает, что для него никаких гарантий безопасности быть не может, даже от США. Тем более что сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons, добавил зампред Совбеза.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220812/zelenskiy-1809082189.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/medvedev-1807186304.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий медведев