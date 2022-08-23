https://ria.ru/20220823/bespilotniki-1811533575.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 1800 беспилотников ВСУ

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 1800 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 1800 беспилотников ВСУ

Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 1796 беспилотных летательных аппаратов, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:04

2022-08-23T13:04

2022-08-23T13:04

специальная военная операция на украине

технологии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 1796 беспилотных летательных аппаратов, сообщило во вторник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники", - следует из сводки министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

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технологии