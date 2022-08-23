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ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 1800 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/bespilotniki-1811533575.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 1800 беспилотников ВСУ
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 1800 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 1800 беспилотников ВСУ
Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 1796 беспилотных летательных аппаратов, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:04
2022-08-23T13:04
специальная военная операция на украине
технологии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 1796 беспилотных летательных аппаратов, сообщило во вторник Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники", - следует из сводки министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии
Специальная военная операция на Украине, Технологии
13:04 23.08.2022
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 1800 беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 1796 БПЛА ВСУ, 4377 танков, 148 вертолетов

© Фото : Sgt. William BegleyРазведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат
Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : Sgt. William Begley
Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 1796 беспилотных летательных аппаратов, сообщило во вторник Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники", - следует из сводки министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологии
 
 
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