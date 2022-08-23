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В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях - РИА Новости, 23.08.2022
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В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях
В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях - РИА Новости, 23.08.2022
В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях
В США спустя 64 дня непрерывного полета потерпел крушение беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях Zephyr-8 производства европейского концерна... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:45
2022-08-23T23:46
в мире
аризона
airbus
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. В США спустя 64 дня непрерывного полета потерпел крушение беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях Zephyr-8 производства европейского концерна Airbus, сообщает во вторник издание Simple Flying."Zephyr столкнулся с обстоятельствами, которые завершись прекращением его полета. Никто не пострадал. Идет анализ полученных данных по итогам более чем 1500 часов миссии в стратосфере", - сообщили изданию в Airbus.Связь с Zephyr-8 была потеряна 19 августа над американским штатом Аризона. Местонахождение беспилотника пока не определено. Отмечается, что аппарат установил новый рекорд продолжительности беспилотного полета, более чем вдвое увеличив предыдущее максимальное значение.Полеты Zephyr-8 проходили на уровне стратосферы. Длина аппарата составляла порядка 25 метров при массе всего в 75 кг.
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в мире, аризона, airbus
В мире, Аризона, Airbus
23:45 23.08.2022 (обновлено: 23:46 23.08.2022)
 
В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях

Simple Flying: в США спустя 64 дня непрерывного полета разбился беспилотник Zephyr-8

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. В США спустя 64 дня непрерывного полета потерпел крушение беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях Zephyr-8 производства европейского концерна Airbus, сообщает во вторник издание Simple Flying.
"Zephyr столкнулся с обстоятельствами, которые завершись прекращением его полета. Никто не пострадал. Идет анализ полученных данных по итогам более чем 1500 часов миссии в стратосфере", - сообщили изданию в Airbus.
Связь с Zephyr-8 была потеряна 19 августа над американским штатом Аризона. Местонахождение беспилотника пока не определено. Отмечается, что аппарат установил новый рекорд продолжительности беспилотного полета, более чем вдвое увеличив предыдущее максимальное значение.
Полеты Zephyr-8 проходили на уровне стратосферы. Длина аппарата составляла порядка 25 метров при массе всего в 75 кг.
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