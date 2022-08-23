https://ria.ru/20220823/bespilotnik-1811711109.html

В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях

В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях - РИА Новости, 23.08.2022

В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях

В США спустя 64 дня непрерывного полета потерпел крушение беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях Zephyr-8 производства европейского концерна... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T23:45

2022-08-23T23:45

2022-08-23T23:46

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. В США спустя 64 дня непрерывного полета потерпел крушение беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях Zephyr-8 производства европейского концерна Airbus, сообщает во вторник издание Simple Flying."Zephyr столкнулся с обстоятельствами, которые завершись прекращением его полета. Никто не пострадал. Идет анализ полученных данных по итогам более чем 1500 часов миссии в стратосфере", - сообщили изданию в Airbus.Связь с Zephyr-8 была потеряна 19 августа над американским штатом Аризона. Местонахождение беспилотника пока не определено. Отмечается, что аппарат установил новый рекорд продолжительности беспилотного полета, более чем вдвое увеличив предыдущее максимальное значение.Полеты Zephyr-8 проходили на уровне стратосферы. Длина аппарата составляла порядка 25 метров при массе всего в 75 кг.

https://ria.ru/20220823/bespilotnik-1811697139.html

аризона

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, аризона, airbus