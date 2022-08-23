https://ria.ru/20220823/bespilotnik-1811711109.html
В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях
В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях - РИА Новости, 23.08.2022
В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях
В США спустя 64 дня непрерывного полета потерпел крушение беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях Zephyr-8 производства европейского концерна... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:45
2022-08-23T23:45
2022-08-23T23:46
в мире
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airbus
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. В США спустя 64 дня непрерывного полета потерпел крушение беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях Zephyr-8 производства европейского концерна Airbus, сообщает во вторник издание Simple Flying."Zephyr столкнулся с обстоятельствами, которые завершись прекращением его полета. Никто не пострадал. Идет анализ полученных данных по итогам более чем 1500 часов миссии в стратосфере", - сообщили изданию в Airbus.Связь с Zephyr-8 была потеряна 19 августа над американским штатом Аризона. Местонахождение беспилотника пока не определено. Отмечается, что аппарат установил новый рекорд продолжительности беспилотного полета, более чем вдвое увеличив предыдущее максимальное значение.Полеты Zephyr-8 проходили на уровне стратосферы. Длина аппарата составляла порядка 25 метров при массе всего в 75 кг.
https://ria.ru/20220823/bespilotnik-1811697139.html
аризона
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аризона, airbus
23:45 23.08.2022 (обновлено: 23:46 23.08.2022)
В США спустя 64 дня полета разбился беспилотник на солнечных батареях
Simple Flying: в США спустя 64 дня непрерывного полета разбился беспилотник Zephyr-8