https://ria.ru/20220823/bespilotnik-1811697139.html
ПВО сбила беспилотник у мыса Херсонес в Севастополе
ПВО сбила беспилотник у мыса Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 23.08.2022
ПВО сбила беспилотник у мыса Херсонес в Севастополе
Российская ПВО сбила над морем беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Севастополю со стороны мыса Херсонес, сообщил вечером во вторник... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:18
2022-08-23T21:18
2022-08-23T22:29
специальная военная операция на украине
севастополь
евпатория
херсонес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Российская ПВО сбила над морем беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Севастополю со стороны мыса Херсонес, сообщил вечером во вторник губернатор города Михаил Развожаев."Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет", — написал он в телеграм-канале.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один дрон сбили над штабом ЧФ в Севастополе — он упал на его кровлю. В воскресенье и в последующие дни в Севастополе вновь работала ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщали власти.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, евпатория, херсонес
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Евпатория, Херсонес
21:18 23.08.2022 (обновлено: 22:29 23.08.2022)
ПВО сбила беспилотник у мыса Херсонес в Севастополе
Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО сбила беспилотник, летевший со стороны мыса Херсонес