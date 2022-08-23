https://ria.ru/20220823/bespilotnik-1811621393.html
Над морем в Севастополе сбили беспилотник
Над морем в Севастополе сбили беспилотник - РИА Новости, 23.08.2022
Над морем в Севастополе сбили беспилотник
В Севастополе сбили очередной беспилотный летательный аппарат, который направлялся к городу, заявил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:44
2022-08-23T16:44
2022-08-23T17:59
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
республика крым
россия
украина
в мире
беспилотники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. В Севастополе сбили очередной беспилотный летательный аппарат, который направлялся к городу, заявил губернатор Михаил Развожаев."Над морем отработали системы ПВО. <…> Все хорошо, сохраняем спокойствие", — написал он в Telegram-канале.Власти Крыма и Севастополя практически ежедневно сообщают о работе противовоздушной обороны. Украинские БПЛА сбивали в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи, один из них пытался атаковать штаб Черноморского флота и упал на его крышу. Пострадавших от атак за последние три дня нет.На прошлой неделе ВСУ организовали диверсию на складе военного назначения в районе Джанкоя. Два человека получили ранения, пострадали несколько гражданских объектов: ЛЭП, электростанция, железная дорога и жилые дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220821/krym-1811067315.html
https://ria.ru/20220820/sevastopol-1810936480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, республика крым, россия, украина, в мире, беспилотники, бпла, происшествия
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Республика Крым, Россия, Украина, В мире, Беспилотники, БПЛА, Происшествия
16:44 23.08.2022 (обновлено: 17:59 23.08.2022)
Над морем в Севастополе сбили беспилотник
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитом над морем системами ПВО беспилотнике