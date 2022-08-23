Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Липецкой области не расстроился из-за санкций Канады - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/artamonov-1811658691.html
Губернатор Липецкой области не расстроился из-за санкций Канады
Губернатор Липецкой области не расстроился из-за санкций Канады - РИА Новости, 23.08.2022
Губернатор Липецкой области не расстроился из-за санкций Канады
Липецкий губернатор Игорь Артамонов заявил, что ему все равно, какие санкции ввела Канада против него, и добавил, что это не заставит Липецкую область перестать РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:24
2022-08-23T18:24
специальная военная операция на украине
канада
донбасс
донецк (днр)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796240208_0:141:2869:1756_1920x0_80_0_0_6f4bbd706395697618fc5488f6034c2a.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов заявил, что ему все равно, какие санкции ввела Канада против него, и добавил, что это не заставит Липецкую область перестать помогать Донбассу.Канада ввела санкции против 27 российских губернаторов, в том числе Артамонова."Пишут, что меня включили в новый санкционный список. Теперь канадский. На что они надеются? Что мы перестанем помогать Донбассу?.. Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Новые жертвы среди местного населения. Не из-за канадских ли пушек? Мне абсолютно все равно, что там за санкции. Чем дальше будет от нас общество двойных стандартов, тем лучше", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.В конце июля против Артамонова ввела санкции Великобритания. Тогда губернатор отметил, что несмотря на санкции, он со своей командой будет продолжать помогать восстанавливать Донбасс, а реакцию иностранцев счел подтверждением правильности направления работы.
https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811646617.html
канада
донбасс
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796240208_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_ce5f3ad3c7fdad517a7af996f15e12cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Канада, Донбасс, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
18:24 23.08.2022
 
Губернатор Липецкой области не расстроился из-за санкций Канады

Губернатору Липецкой области Артамонову все равно, какие санкции ввела против него Канада

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов заявил, что ему все равно, какие санкции ввела Канада против него, и добавил, что это не заставит Липецкую область перестать помогать Донбассу.
Канада ввела санкции против 27 российских губернаторов, в том числе Артамонова.
"Пишут, что меня включили в новый санкционный список. Теперь канадский. На что они надеются? Что мы перестанем помогать Донбассу?.. Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Новые жертвы среди местного населения. Не из-за канадских ли пушек? Мне абсолютно все равно, что там за санкции. Чем дальше будет от нас общество двойных стандартов, тем лучше", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
В конце июля против Артамонова ввела санкции Великобритания. Тогда губернатор отметил, что несмотря на санкции, он со своей командой будет продолжать помогать восстанавливать Донбасс, а реакцию иностранцев счел подтверждением правильности направления работы.
Глава Тамбовской области Максим Егоров
Вчера, 17:55
Тамбовский губернатор поблагодарил правительство Канады за санкции
 
Специальная военная операция на УкраинеКанадаДонбассДонецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала