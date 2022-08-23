https://ria.ru/20220823/artamonov-1811658691.html
Губернатор Липецкой области не расстроился из-за санкций Канады
Губернатор Липецкой области не расстроился из-за санкций Канады - РИА Новости, 23.08.2022
Губернатор Липецкой области не расстроился из-за санкций Канады
Липецкий губернатор Игорь Артамонов заявил, что ему все равно, какие санкции ввела Канада против него, и добавил, что это не заставит Липецкую область перестать РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:24
2022-08-23T18:24
2022-08-23T18:24
специальная военная операция на украине
канада
донбасс
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 23 авг - РИА Новости. Липецкий губернатор Игорь Артамонов заявил, что ему все равно, какие санкции ввела Канада против него, и добавил, что это не заставит Липецкую область перестать помогать Донбассу.Канада ввела санкции против 27 российских губернаторов, в том числе Артамонова."Пишут, что меня включили в новый санкционный список. Теперь канадский. На что они надеются? Что мы перестанем помогать Донбассу?.. Сегодня ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Новые жертвы среди местного населения. Не из-за канадских ли пушек? Мне абсолютно все равно, что там за санкции. Чем дальше будет от нас общество двойных стандартов, тем лучше", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.В конце июля против Артамонова ввела санкции Великобритания. Тогда губернатор отметил, что несмотря на санкции, он со своей командой будет продолжать помогать восстанавливать Донбасс, а реакцию иностранцев счел подтверждением правильности направления работы.
https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811646617.html
канада
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Канада, Донбасс, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
Губернатор Липецкой области не расстроился из-за санкций Канады
Губернатору Липецкой области Артамонову все равно, какие санкции ввела против него Канада