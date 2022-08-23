https://ria.ru/20220823/arkhivy-1811448894.html

ФСБ обнародовала документы о бомбардировках Сталинградской области

ФСБ обнародовала документы о бомбардировках Сталинградской области - РИА Новости, 23.08.2022

ФСБ обнародовала документы о бомбардировках Сталинградской области

Гитлеровцы разрушали в Сталинграде не военные, а гражданские объекты, в том числе жилые дома мирных жителей, свидетельствуют архивные документы, обнародованные... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T00:14

2022-08-23T00:14

2022-08-23T01:13

сталинград

великая отечественная война (1941-1945)

фсб

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800744286_0:167:3001:1855_1920x0_80_0_0_8cfb967f89e87d71b1511adeae24fbb4.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Гитлеровцы разрушали в Сталинграде не военные, а гражданские объекты, в том числе жилые дома мирных жителей, свидетельствуют архивные документы, обнародованные ФСБ России.Сегодня исполняется 80 лет со дня первой массированной бомбардировки этого города самолетами люфтваффе. Атаки на населенный пункт уничтожили более половины жилого фонда. После тяжелых фугасных бомб, сносивших каркасы домов до основания, в дело пошли зажигательные боеприпасы, вызвавшие многочисленные пожары. Огромный огненный смерч опустошил центральные районы и перекинулся на окраины. По воспоминаниям очевидцев, процветавший до войны Сталинград стал похож на перепаханное поле с остовами построек и печными трубами. В тот день погибли более 40 тысяч человек. Около 50 тысяч получили ранения. Бомбардировка 23 августа 1942 года считается отправной точкой начала героической обороны этого города.Среди опубликованных сейчас документов — фотокопии докладных записок и спецсообщений, составленных органами государственной безопасности СССР, в которых приводились данные о налетах гитлеровской авиации на населенные пункты и объекты Сталинградской области летом-осенью 1942 года.В частности, приведен обзор о налетах на регион за июль 1942-го: так, 22 июля Сталинград подвергся нападению 18 самолетов "Хейнкель-111" и "Юнкерс-88". На город сбросили 40 фугасных авиабомб (ФАБ) калибром от 50 до 500 килограммов. В результате уничтожены шесть одноэтажных домов, 21 человек погиб, 25 были тяжело ранены, 60 человек получили легкие ранения.На следующий день, 23 июля, вражеские бомбы обрушились на разные районы Сталинградской области.Тогда гитлеровцы бомбили станцию Серебряково и поселок Михайловский.Атака привела к уничтожению железнодорожных путей, а также нескольких вагонов. Кроме того, погибли 20 человек, а 40 получили тяжелые ранения.Помимо этого, вражеские самолеты бомбили населенный пункт Филоново, приведя к "значительному повреждению вокзала станции".К вечеру 23 июля, согласно отчету, "началась активизация действий авиации противника над Волгой". Самолеты люфтваффе — как поодиночке, так и мелкими группами — бомбили речные суда и минировали Волгу в районе Камышин-Черный Яр.С 22 по 24 июля немцы атаковали территории вблизи железнодорожной станции Арчеда и саму станцию."В результате бомбежки 22-24.7 разрушено и повреждено свыше 220 домов, все станционные постройки", — отмечалось в обзоре.Также огонь гитлеровцев привел к разрушению мельницы и помещения для приема хлеба, 600 тонн которого оказались под обломками.Там говорилось о большом количестве убитых и раненых.Днем и вечером 24 июля бомбы упали на станцию Лог.По словам начальника Ахтубинского районного отдела НКВД лейтенанта государственной безопасности Обухова, 4 ноября на районный центр Средней Ахтубы произошел налет 30 вражеских бомбардировщиков. Об этом свидетельствует совершенно секретное донесение на имя замначальника управления НКВД по Сталинградской области капитану госбезопасности Прошину.Ранее ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников рассказал в интервью РИА Новости, что он 13-летним мальчиком был очевидцем первой бомбардировки Сталинграда в августе 1942-го. По словам собеседника агентства, его отец пришел домой с базарной площади весь залитый кровью людей, которые находились рядом с ним и погибли от осколков при взрывах бомб. Семье Санникова посчастливилось вовремя эвакуироваться за Волгу, и оттуда даже не было видно солнца — его закрывало громадное черное облако от пожара на нефтебазе.

https://ria.ru/20220429/dokumenty-1786095359.html

https://ria.ru/20211120/stalingrad-1759850662.html

https://ria.ru/20220526/stalingrad-1790922700.html

https://ria.ru/20210503/stalingrad-1730965293.html

сталинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сталинград, великая отечественная война (1941-1945), фсб, общество, россия