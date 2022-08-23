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На Алтае реконструируют аэропорт - РИА Новости, 23.08.2022
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Туризм
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На Алтае реконструируют аэропорт
На Алтае реконструируют аэропорт - РИА Новости, 23.08.2022
На Алтае реконструируют аэропорт
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минфину совместно с руководством Республики Алтай представить предложения о включении... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:41
2022-08-23T17:41
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
республика алтай
горно-алтайск
министерство финансов рф (минфин россии)
аэропорты
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минфину совместно с руководством Республики Алтай представить предложения о включении необходимых мероприятий по реконструкции аэродрома Горно-Алтайска в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина."По поручению Михаила Мишустина, федеральный центр также окажет поддержку развитию инфраструктуры на Алтае. В частности, Республика Алтай получит помощь в реконструкции аэродрома Горно-Алтайск", – говорится в сообщении. Минтрансу и Минфину совместно с руководством региона поручено до 30 июня 2023 года представить в правительство предложения о включении необходимых мероприятий в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры в части региональных аэропортов.Уточняется, что это должно быть сделано после разработки документации и получения положительного заключения госэкспертизы на проект реконструкции аэродрома.
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туризм, новости - туризм, михаил мишустин, республика алтай, горно-алтайск, министерство финансов рф (минфин россии), аэропорты, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Михаил Мишустин, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Министерство финансов РФ (Минфин России), Аэропорты, куда можно лететь
17:41 23.08.2022
 
На Алтае реконструируют аэропорт

Алтай получит помощь в реконструкции аэродрома Горно-Алтайска

© РИА Новости / Елена КозловаАэропорт Горно-Алтайска
Аэропорт Горно-Алтайска - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Елена Козлова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минфину совместно с руководством Республики Алтай представить предложения о включении необходимых мероприятий по реконструкции аэродрома Горно-Алтайска в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина.
"По поручению Михаила Мишустина, федеральный центр также окажет поддержку развитию инфраструктуры на Алтае. В частности, Республика Алтай получит помощь в реконструкции аэродрома Горно-Алтайск", – говорится в сообщении.
Минтрансу и Минфину совместно с руководством региона поручено до 30 июня 2023 года представить в правительство предложения о включении необходимых мероприятий в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры в части региональных аэропортов.
Уточняется, что это должно быть сделано после разработки документации и получения положительного заключения госэкспертизы на проект реконструкции аэродрома.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 10:32Туризм
Мишустин ознакомился с проектами туристических комплексов Алтая
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинРеспублика АлтайГорно-АлтайскМинистерство финансов РФ (Минфин России)Аэропортыкуда можно лететь
 
 
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