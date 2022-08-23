https://ria.ru/20220823/altay-1811553921.html

На Алтае реконструируют аэропорт

На Алтае реконструируют аэропорт - РИА Новости, 23.08.2022

На Алтае реконструируют аэропорт

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минфину совместно с руководством Республики Алтай представить предложения о включении... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:41

2022-08-23T17:41

2022-08-23T17:41

туризм

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михаил мишустин

республика алтай

горно-алтайск

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минфину совместно с руководством Республики Алтай представить предложения о включении необходимых мероприятий по реконструкции аэродрома Горно-Алтайска в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина."По поручению Михаила Мишустина, федеральный центр также окажет поддержку развитию инфраструктуры на Алтае. В частности, Республика Алтай получит помощь в реконструкции аэродрома Горно-Алтайск", – говорится в сообщении. Минтрансу и Минфину совместно с руководством региона поручено до 30 июня 2023 года представить в правительство предложения о включении необходимых мероприятий в пятилетний план развития транспортной инфраструктуры в части региональных аэропортов.Уточняется, что это должно быть сделано после разработки документации и получения положительного заключения госэкспертизы на проект реконструкции аэродрома.

https://ria.ru/20220812/proekty-1809068260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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