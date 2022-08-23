https://ria.ru/20220823/akula-1811507877.html

Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы

Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы - РИА Новости, 23.08.2022

Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы

Восьмилетний Райли Грейсли нашел гигантский зуб доисторической акулы, сообщает Fox News. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:26

2022-08-23T17:26

2022-08-23T17:26

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Восьмилетний Райли Грейсли нашел гигантский зуб доисторической акулы, сообщает Fox News. Рыба относится к виду Otodus angustidens. Это родственник мегалодона (23-3,6 миллионов лет назад). Angustidens жила 33-22 миллиона лет назад и достигала в длину до 31 фута (приблизительно 9,45 метров). Зуб, обнаруженный Райли, размеров в 4,75 дюйма (12,065 сантиметра). Райли совершил находку всей своей жизни на каникулах. Он отдыхал в Южной Каролине вместе с отцом, матерью и братом. Его семья любит историю, и родители возят детей на экскурсии и в путешествия, где бы они смогли поискать древности.

https://ria.ru/20220817/archaeology-1810286389.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, палеонтология, стиль жизни