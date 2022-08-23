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Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы - РИА Новости, 23.08.2022
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Культура
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Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы
Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы - РИА Новости, 23.08.2022
Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы
Восьмилетний Райли Грейсли нашел гигантский зуб доисторической акулы, сообщает Fox News. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:26
2022-08-23T17:26
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Восьмилетний Райли Грейсли нашел гигантский зуб доисторической акулы, сообщает Fox News. Рыба относится к виду Otodus angustidens. Это родственник мегалодона (23-3,6 миллионов лет назад). Angustidens жила 33-22 миллиона лет назад и достигала в длину до 31 фута (приблизительно 9,45 метров). Зуб, обнаруженный Райли, размеров в 4,75 дюйма (12,065 сантиметра). Райли совершил находку всей своей жизни на каникулах. Он отдыхал в Южной Каролине вместе с отцом, матерью и братом. Его семья любит историю, и родители возят детей на экскурсии и в путешествия, где бы они смогли поискать древности.
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новости культуры, археология, палеонтология, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Археология, палеонтология, Стиль жизни
17:26 23.08.2022
 
Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы

Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел зуб доисторической акулы, родственной мегалодонам

© AFP 2022 / Frederic J. BrownИзображение акулы-мегалодона в натуральную величину в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе
Изображение акулы-мегалодона в натуральную величину в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / Frederic J. Brown
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Восьмилетний Райли Грейсли нашел гигантский зуб доисторической акулы, сообщает Fox News.
Рыба относится к виду Otodus angustidens. Это родственник мегалодона (23-3,6 миллионов лет назад).
© Фото : Palmetto Fossil ExcursionsЗуб доисторической акулы, найденный 8-летним мальчиком в Южной Каролине
Зуб доисторической акулы, найденный 8-летним мальчиком в Южной Каролине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : Palmetto Fossil Excursions
Зуб доисторической акулы, найденный 8-летним мальчиком в Южной Каролине
Angustidens жила 33-22 миллиона лет назад и достигала в длину до 31 фута (приблизительно 9,45 метров). Зуб, обнаруженный Райли, размеров в 4,75 дюйма (12,065 сантиметра).
Райли совершил находку всей своей жизни на каникулах. Он отдыхал в Южной Каролине вместе с отцом, матерью и братом. Его семья любит историю, и родители возят детей на экскурсии и в путешествия, где бы они смогли поискать древности.
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