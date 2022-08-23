https://ria.ru/20220823/akula-1811507877.html
Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы
Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы - РИА Новости, 23.08.2022
Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы
Восьмилетний Райли Грейсли нашел гигантский зуб доисторической акулы, сообщает Fox News. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:26
2022-08-23T17:26
2022-08-23T17:26
культура
новости культуры
археология
палеонтология
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811502476_0:186:3309:2047_1920x0_80_0_0_c29e4cfd714474b5e9489d9a34da1e18.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Восьмилетний Райли Грейсли нашел гигантский зуб доисторической акулы, сообщает Fox News. Рыба относится к виду Otodus angustidens. Это родственник мегалодона (23-3,6 миллионов лет назад). Angustidens жила 33-22 миллиона лет назад и достигала в длину до 31 фута (приблизительно 9,45 метров). Зуб, обнаруженный Райли, размеров в 4,75 дюйма (12,065 сантиметра). Райли совершил находку всей своей жизни на каникулах. Он отдыхал в Южной Каролине вместе с отцом, матерью и братом. Его семья любит историю, и родители возят детей на экскурсии и в путешествия, где бы они смогли поискать древности.
https://ria.ru/20220817/archaeology-1810286389.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811502476_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_99664da62c546bc45847d9234d0b226b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, палеонтология, стиль жизни
Культура, Новости культуры, Археология, палеонтология, Стиль жизни
Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел гигантский зуб доисторической акулы
Восьмилетний палеонтолог-любитель нашел зуб доисторической акулы, родственной мегалодонам