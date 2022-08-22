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Спасатели предупредили о жаре до 33 градусов в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
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Спасатели предупредили о жаре до 33 градусов в Москве
Спасатели предупредили о жаре до 33 градусов в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
Спасатели предупредили о жаре до 33 градусов в Москве
Спасатели предупредили о жаре до 33 градусов в Москве со вторника по четверг, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС России. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:43
2022-08-22T13:43
москва
общество
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о жаре до 33 градусов в Москве со вторника по четверг, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС России."По информации синоптиков Росгидромет, в период с 23 по 25 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30…33°С", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Водителям рекомендуется также избегать внезапных маневров.Кроме того, спасатели просят при нахождении на водоемах воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этого водоемах; не купаться в одиночку; не заплывать за знаки ограждения; не выплывать на судовой ход и не приближайтесь к судам. Также просят не оставлять детей без присмотра. Кроме того, категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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москва, общество, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Общество, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:43 22.08.2022
 
Спасатели предупредили о жаре до 33 градусов в Москве

Спасатели предупредили о жаре до 33 градусов в Москве со вторника по четверг

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о жаре до 33 градусов в Москве со вторника по четверг, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС России.
"По информации синоптиков Росгидромет, в период с 23 по 25 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30…33°С", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Водителям рекомендуется также избегать внезапных маневров.
Кроме того, спасатели просят при нахождении на водоемах воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этого водоемах; не купаться в одиночку; не заплывать за знаки ограждения; не выплывать на судовой ход и не приближайтесь к судам. Также просят не оставлять детей без присмотра. Кроме того, категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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МоскваОбществоГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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