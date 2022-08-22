https://ria.ru/20220822/zernovye-1811277442.html

Урожайность зерновых в Ивановской области превысила прошлогодние значения

Урожайность зерновых в Ивановской области превысила прошлогодние значения - РИА Новости, 22.08.2022

Урожайность зерновых в Ивановской области превысила прошлогодние значения

Аграрии Ивановской области на сегодняшний день собрали более 60 тысяч тонн зерновых; в среднем урожайность составляет 23,7 центнера на гектар, тогда как в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:32

2022-08-22T13:32

2022-08-22T13:32

ивановская область

гаврилово-посадский район

приволжский район

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ИВАНОВО, 22 авг – РИА Новости. Аграрии Ивановской области на сегодняшний день собрали более 60 тысяч тонн зерновых; в среднем урожайность составляет 23,7 центнера на гектар, тогда как в прошлом году она составляла в целом по области 17,2 центнера на гектар, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."На сегодняшний день уже убрано около 40 процентов площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Уборочные работы ведутся в хозяйствах 19 районов области", – сообщил собеседник агентства.Он добавил, что уборку зерновых планируют завершить в первой декаде сентября. Пока погодные условия для жатвы подходят оптимально. Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского района, который традиционно собирает более трети урожая Ивановской области. Также в лидерах сельскохозяйственные предприятия Родниковского, Шуйского и Приволжского районов.Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов отметил, что в этом году урожайность выше, чем в 2021-м. "Пока первоначальные прогнозы на 130 тысяч тонн сбываются, но надеюсь, что цифра будет в итоге немного выше", – привели в пресс-службы цитату Дениса Черкесова.Также в регионе продолжается заготовка кормов. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах кормовые культуры скошены на площади 52,8 тысячи гектаров, заготовлено 75,9 тысячи тонн грубых кормов. Основная уборка овощей начнется ориентировочно в конце недели. Кроме этого, хозяйства Ивановской области приступили к севу озимых культур под урожай 2023 года, всего в текущем году под озимые планируется засеять угодья площадью 26 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20220729/modernizatsiya-1805875396.html

гаврилово-посадский район

приволжский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гаврилово-посадский район, приволжский район