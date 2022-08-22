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Урожайность зерновых в Ивановской области превысила прошлогодние значения - РИА Новости, 22.08.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20220822/zernovye-1811277442.html
Урожайность зерновых в Ивановской области превысила прошлогодние значения
Урожайность зерновых в Ивановской области превысила прошлогодние значения - РИА Новости, 22.08.2022
Урожайность зерновых в Ивановской области превысила прошлогодние значения
Аграрии Ивановской области на сегодняшний день собрали более 60 тысяч тонн зерновых; в среднем урожайность составляет 23,7 центнера на гектар, тогда как в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:32
2022-08-22T13:32
ивановская область
гаврилово-посадский район
приволжский район
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ИВАНОВО, 22 авг – РИА Новости. Аграрии Ивановской области на сегодняшний день собрали более 60 тысяч тонн зерновых; в среднем урожайность составляет 23,7 центнера на гектар, тогда как в прошлом году она составляла в целом по области 17,2 центнера на гектар, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."На сегодняшний день уже убрано около 40 процентов площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Уборочные работы ведутся в хозяйствах 19 районов области", – сообщил собеседник агентства.Он добавил, что уборку зерновых планируют завершить в первой декаде сентября. Пока погодные условия для жатвы подходят оптимально. Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского района, который традиционно собирает более трети урожая Ивановской области. Также в лидерах сельскохозяйственные предприятия Родниковского, Шуйского и Приволжского районов.Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов отметил, что в этом году урожайность выше, чем в 2021-м. "Пока первоначальные прогнозы на 130 тысяч тонн сбываются, но надеюсь, что цифра будет в итоге немного выше", – привели в пресс-службы цитату Дениса Черкесова.Также в регионе продолжается заготовка кормов. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах кормовые культуры скошены на площади 52,8 тысячи гектаров, заготовлено 75,9 тысячи тонн грубых кормов. Основная уборка овощей начнется ориентировочно в конце недели. Кроме этого, хозяйства Ивановской области приступили к севу озимых культур под урожай 2023 года, всего в текущем году под озимые планируется засеять угодья площадью 26 тысяч гектаров.
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Артем Смирнов
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гаврилово-посадский район, приволжский район
Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, Приволжский район
13:32 22.08.2022
 

Урожайность зерновых в Ивановской области превысила прошлогодние значения

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы на полях
Урожай пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Урожай пшеницы на полях
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ИВАНОВО, 22 авг – РИА Новости. Аграрии Ивановской области на сегодняшний день собрали более 60 тысяч тонн зерновых; в среднем урожайность составляет 23,7 центнера на гектар, тогда как в прошлом году она составляла в целом по области 17,2 центнера на гектар, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"На сегодняшний день уже убрано около 40 процентов площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Уборочные работы ведутся в хозяйствах 19 районов области", – сообщил собеседник агентства.
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Он добавил, что уборку зерновых планируют завершить в первой декаде сентября. Пока погодные условия для жатвы подходят оптимально. Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского района, который традиционно собирает более трети урожая Ивановской области. Также в лидерах сельскохозяйственные предприятия Родниковского, Шуйского и Приволжского районов.
Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов отметил, что в этом году урожайность выше, чем в 2021-м. "Пока первоначальные прогнозы на 130 тысяч тонн сбываются, но надеюсь, что цифра будет в итоге немного выше", – привели в пресс-службы цитату Дениса Черкесова.
Также в регионе продолжается заготовка кормов. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах кормовые культуры скошены на площади 52,8 тысячи гектаров, заготовлено 75,9 тысячи тонн грубых кормов. Основная уборка овощей начнется ориентировочно в конце недели. Кроме этого, хозяйства Ивановской области приступили к севу озимых культур под урожай 2023 года, всего в текущем году под озимые планируется засеять угодья площадью 26 тысяч гектаров.
 
Ивановская областьГаврилово-Посадский районПриволжский район
 
 
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