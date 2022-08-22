https://ria.ru/20220822/zemletryasenie-1811185483.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 22.08.2022
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T03:06
2022-08-22T03:06
2022-08-22T05:18
происшествия
усть-камчатский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировано в 11.15 по местному времени (2.15 мск).Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров.О разрушениях и пострадавших сведений нет.
https://ria.ru/20220821/zemletryasenie-1811067039.html
усть-камчатский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-камчатский район
Происшествия, Усть-Камчатский район
03:06 22.08.2022 (обновлено: 05:18 22.08.2022)
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.
Землетрясение зафиксировано в 11.15 по местному времени (2.15 мск).
Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров.
О разрушениях и пострадавших сведений нет.