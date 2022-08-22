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На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 22.08.2022
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На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 22.08.2022
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T03:06
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происшествия
усть-камчатский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировано в 11.15 по местному времени (2.15 мск).Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров.О разрушениях и пострадавших сведений нет.
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происшествия, усть-камчатский район
Происшествия, Усть-Камчатский район
03:06 22.08.2022 (обновлено: 05:18 22.08.2022)
 
На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.
Землетрясение зафиксировано в 11.15 по местному времени (2.15 мск).
Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров.
О разрушениях и пострадавших сведений нет.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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