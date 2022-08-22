https://ria.ru/20220822/zemletryasenie-1811185483.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 22.08.2022

На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T03:06

2022-08-22T03:06

2022-08-22T05:18

происшествия

усть-камчатский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировано в 11.15 по местному времени (2.15 мск).Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров.О разрушениях и пострадавших сведений нет.

https://ria.ru/20220821/zemletryasenie-1811067039.html

усть-камчатский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, усть-камчатский район