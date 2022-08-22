https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811442297.html

В Германии раскрыли, кто управляет Зеленским

В Германии раскрыли, кто управляет Зеленским - РИА Новости, 22.08.2022

В Германии раскрыли, кто управляет Зеленским

Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский, пишет обозреватель Кристоф Шлиц в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T22:52

2022-08-22T22:52

2022-08-22T22:52

в мире

джо байден

олаф шольц

эммануэль макрон

украина

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франция

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский, пишет обозреватель Кристоф Шлиц в статье для немецкого издания Die Welt.Автор подчеркнул, что у Запада нет единой стратегии по украинскому конфликту: в то время как Вашингтон склоняется к дальнейшим поставкам вооружений, Берлин и Париж, вероятно, намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.Такая неопределенность, по мнению Шлица, лишь усугубляет обстановку в западных странах, где все больше растет недовольство санкционной политикой, которая не имеет всеобъемлющих последствий для России."Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными", — констатировал обозреватель.Ранее американские СМИ сообщили, что в Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220822/klichko-1811416838.html

https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811374325.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, олаф шольц, эммануэль макрон, украина, германия, россия, франция, сша, владимир зеленский