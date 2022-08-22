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В Германии раскрыли, кто управляет Зеленским - РИА Новости, 22.08.2022
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В Германии раскрыли, кто управляет Зеленским
В Германии раскрыли, кто управляет Зеленским - РИА Новости, 22.08.2022
В Германии раскрыли, кто управляет Зеленским
Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский, пишет обозреватель Кристоф Шлиц в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T22:52
2022-08-22T22:52
в мире
джо байден
олаф шольц
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский, пишет обозреватель Кристоф Шлиц в статье для немецкого издания Die Welt.Автор подчеркнул, что у Запада нет единой стратегии по украинскому конфликту: в то время как Вашингтон склоняется к дальнейшим поставкам вооружений, Берлин и Париж, вероятно, намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.Такая неопределенность, по мнению Шлица, лишь усугубляет обстановку в западных странах, где все больше растет недовольство санкционной политикой, которая не имеет всеобъемлющих последствий для России."Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными", — констатировал обозреватель.Ранее американские СМИ сообщили, что в Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220822/klichko-1811416838.html
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в мире, джо байден, олаф шольц, эммануэль макрон, украина, германия, россия, франция, сша, владимир зеленский
В мире, Джо Байден, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Украина, Германия, Россия, Франция, США, Владимир Зеленский
22:52 22.08.2022
 
В Германии раскрыли, кто управляет Зеленским

Die Welt: США, Германия и Франция диктуют президенту Украины Зеленскому политический курс

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский, пишет обозреватель Кристоф Шлиц в статье для немецкого издания Die Welt.
"Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна", — заметил журналист.
Автор подчеркнул, что у Запада нет единой стратегии по украинскому конфликту: в то время как Вашингтон склоняется к дальнейшим поставкам вооружений, Берлин и Париж, вероятно, намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.
Такая неопределенность, по мнению Шлица, лишь усугубляет обстановку в западных странах, где все больше растет недовольство санкционной политикой, которая не имеет всеобъемлющих последствий для России.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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"Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными", — констатировал обозреватель.
Ранее американские СМИ сообщили, что в Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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Запад готов предать Зеленского, пишут СМИ
 
В миреДжо БайденОлаф ШольцЭммануэль МакронУкраинаГерманияРоссияФранцияСШАВладимир Зеленский
 
 
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