В Германии раскрыли, кто управляет Зеленским
Die Welt: США, Германия и Франция диктуют президенту Украины Зеленскому политический курс
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лидеры США, Германии и Франции решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский, пишет обозреватель Кристоф Шлиц в статье для немецкого издания Die Welt.
"Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна", — заметил журналист.
Такая неопределенность, по мнению Шлица, лишь усугубляет обстановку в западных странах, где все больше растет недовольство санкционной политикой, которая не имеет всеобъемлющих последствий для России.
"Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными", — констатировал обозреватель.
Ранее американские СМИ сообщили, что в Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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