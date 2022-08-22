https://ria.ru/20220822/zdaniya-1811189115.html

Здания на Камчатке не пострадали от землетрясения

Здания на Камчатке не пострадали от землетрясения - РИА Новости, 22.08.2022

Здания на Камчатке не пострадали от землетрясения

Спасатели на Камчатке закончили осмотр зданий в посёлке Усть-Камчатск после землетрясения, которое произошло утром, разрушений нет, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T06:35

2022-08-22T06:35

2022-08-22T06:35

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Спасатели на Камчатке закончили осмотр зданий в посёлке Усть-Камчатск после землетрясения, которое произошло утром, разрушений нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров."Спасателями произведен осмотр социально-значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и повреждений нет", - сказали в МЧС.

https://ria.ru/20220821/zemletryasenie-1811067039.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)