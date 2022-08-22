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Здания на Камчатке не пострадали от землетрясения - РИА Новости, 22.08.2022
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Здания на Камчатке не пострадали от землетрясения
Здания на Камчатке не пострадали от землетрясения - РИА Новости, 22.08.2022
Здания на Камчатке не пострадали от землетрясения
Спасатели на Камчатке закончили осмотр зданий в посёлке Усть-Камчатск после землетрясения, которое произошло утром, разрушений нет, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T06:35
2022-08-22T06:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Спасатели на Камчатке закончили осмотр зданий в посёлке Усть-Камчатск после землетрясения, которое произошло утром, разрушений нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров."Спасателями произведен осмотр социально-значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и повреждений нет", - сказали в МЧС.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:35 22.08.2022
 
Здания на Камчатке не пострадали от землетрясения

Здания в поселке Усть-Камчатск не пострадали от землетрясения

© Depositphotos / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Спасатели на Камчатке закончили осмотр зданий в посёлке Усть-Камчатск после землетрясения, которое произошло утром, разрушений нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 07:26
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"Спасателями произведен осмотр социально-значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и повреждений нет", - сказали в МЧС.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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