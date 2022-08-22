https://ria.ru/20220822/zdaniya-1811186730.html
Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения
Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения - РИА Новости, 22.08.2022
Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения
Спасатели на Камчатке выехали на осмотр социальных зданий в поселке Усть-Камчатск, где утром в понедельник произошло землетрясение, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T05:00
2022-08-22T05:00
2022-08-22T05:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Спасатели на Камчатке выехали на осмотр социальных зданий в поселке Усть-Камчатск, где утром в понедельник произошло землетрясение, сообщается на сайте регионального управления МЧС.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров."Оперативными группами спасателей производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, повреждений нет", – говорится в сообщении ведомства.В МЧС рассказали, что в некоторых районах Усть-Камчатска жители ощутили землетрясение силой до трех баллов.
https://ria.ru/20220808/zemletryasenie-1807917239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения
Спасатели выехали на осмотр зданий в поселке Усть-Камчатск, где произошло землетрясение
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Спасатели на Камчатке выехали на осмотр социальных зданий в поселке Усть-Камчатск, где утром в понедельник произошло землетрясение, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров.
"Оперативными группами спасателей производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, повреждений нет", – говорится в сообщении ведомства.
В МЧС
рассказали, что в некоторых районах Усть-Камчатска жители ощутили землетрясение силой до трех баллов.