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Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения - РИА Новости, 22.08.2022
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Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения
Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения - РИА Новости, 22.08.2022
Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения
Спасатели на Камчатке выехали на осмотр социальных зданий в поселке Усть-Камчатск, где утром в понедельник произошло землетрясение, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T05:00
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происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Спасатели на Камчатке выехали на осмотр социальных зданий в поселке Усть-Камчатск, где утром в понедельник произошло землетрясение, сообщается на сайте регионального управления МЧС.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров."Оперативными группами спасателей производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, повреждений нет", – говорится в сообщении ведомства.В МЧС рассказали, что в некоторых районах Усть-Камчатска жители ощутили землетрясение силой до трех баллов.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:00 22.08.2022
 
Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения

Спасатели выехали на осмотр зданий в поселке Усть-Камчатск, где произошло землетрясение

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Спасатели на Камчатке выехали на осмотр социальных зданий в поселке Усть-Камчатск, где утром в понедельник произошло землетрясение, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров.
"Оперативными группами спасателей производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, повреждений нет", – говорится в сообщении ведомства.
В МЧС рассказали, что в некоторых районах Усть-Камчатска жители ощутили землетрясение силой до трех баллов.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 01:38
Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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