https://ria.ru/20220822/zdaniya-1811186730.html

Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения

Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения - РИА Новости, 22.08.2022

Камчатские спасатели проверяют здания после землетрясения

Спасатели на Камчатке выехали на осмотр социальных зданий в поселке Усть-Камчатск, где утром в понедельник произошло землетрясение, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T05:00

2022-08-22T05:00

2022-08-22T05:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг - РИА Новости. Спасатели на Камчатке выехали на осмотр социальных зданий в поселке Усть-Камчатск, где утром в понедельник произошло землетрясение, сообщается на сайте регионального управления МЧС.Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в понедельник у восточного побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 37 километров."Оперативными группами спасателей производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, повреждений нет", – говорится в сообщении ведомства.В МЧС рассказали, что в некоторых районах Усть-Камчатска жители ощутили землетрясение силой до трех баллов.

https://ria.ru/20220808/zemletryasenie-1807917239.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)