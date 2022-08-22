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В Нижегородской области предложили запретить продажу подросткам зажигалок - РИА Новости, 22.08.2022
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В Нижегородской области предложили запретить продажу подросткам зажигалок
В Нижегородской области предложили запретить продажу подросткам зажигалок - РИА Новости, 22.08.2022
В Нижегородской области предложили запретить продажу подросткам зажигалок
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предлагают ограничить продажу подросткам баллончиков и зажигалок с сжиженным углеводородным газом,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:14
2022-08-22T12:16
общество
нижегородская область
единая россия
россия
дети
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предлагают ограничить продажу подросткам баллончиков и зажигалок с сжиженным углеводородным газом, сообщила пресс-служба областного парламента.Проект закона "Об ограничении на территории Нижегородской области розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ", разработан и внесен в законодательное собрание региона депутатами фракции партии "Единая Россия"."В настоящее время известны случаи распространения среди подростков новой формы токсикомании (сниффинга), при которой состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания паров химических соединений газа из баллончиков и зажигалок. Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти. Так, только в 2021 году и в истекшем периоде 2022 года применение указанных средств повлекло гибель 3 детей в Нижегородской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас газ легко доступен детям – его можно купить практически в любом магазине. "Это тот случай, когда двух мнений быть просто не может – зажигалки и газовые баллончики точно не являются предметами, необходимыми ребенку в повседневной жизни. Однако в связи с имеющимся правовым пробелом оборот указанной продукции в настоящее время не урегулирован, и данный законопроект должен исправить эту ситуацию", — подчеркивается в сообщении.Одновременно с запретом на продажу сжиженного углеводородного газа депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Нижегородской области, которые предусматривают ответственность за нарушение этого закона.
https://ria.ru/20220524/sosiski-1790452401.html
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общество, нижегородская область, единая россия, россия, дети
Общество, Нижегородская область, Единая Россия, Россия, Дети
12:14 22.08.2022 (обновлено: 12:16 22.08.2022)
 
В Нижегородской области предложили запретить продажу подросткам зажигалок

В Нижегородской области хотят запретить продажу подросткам зажигалок и газовых баллончиков

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предлагают ограничить продажу подросткам баллончиков и зажигалок с сжиженным углеводородным газом, сообщила пресс-служба областного парламента.
Проект закона "Об ограничении на территории Нижегородской области розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ", разработан и внесен в законодательное собрание региона депутатами фракции партии "Единая Россия".
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"В настоящее время известны случаи распространения среди подростков новой формы токсикомании (сниффинга), при которой состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания паров химических соединений газа из баллончиков и зажигалок. Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти. Так, только в 2021 году и в истекшем периоде 2022 года применение указанных средств повлекло гибель 3 детей в Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас газ легко доступен детям – его можно купить практически в любом магазине. "Это тот случай, когда двух мнений быть просто не может – зажигалки и газовые баллончики точно не являются предметами, необходимыми ребенку в повседневной жизни. Однако в связи с имеющимся правовым пробелом оборот указанной продукции в настоящее время не урегулирован, и данный законопроект должен исправить эту ситуацию", — подчеркивается в сообщении.
Одновременно с запретом на продажу сжиженного углеводородного газа депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Нижегородской области, которые предусматривают ответственность за нарушение этого закона.
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ОбществоНижегородская областьЕдиная РоссияРоссияДети
 
 
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