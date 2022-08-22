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Трюдо заявил, что Европа продолжит зависеть от российских ресурсов - РИА Новости, 22.08.2022
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Трюдо заявил, что Европа продолжит зависеть от российских ресурсов
Трюдо заявил, что Европа продолжит зависеть от российских ресурсов - РИА Новости, 22.08.2022
Трюдо заявил, что Европа продолжит зависеть от российских ресурсов
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что Европа и Германия продолжат зависеть от российских нефти и газа в ближайший год или два. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:58
2022-08-22T19:14
европа
канада
германия
группа газ
цены на нефть
олаф шольц
россия
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что Европа и Германия продолжат зависеть от российских нефти и газа в ближайший год или два."Европа и Германия продолжат в ближайший год или два зависеть от импорта российских нефти и газа. Особенно от газа", - сказал Трюдо в понедельник на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.Он также обвинил Россию в "нежелании" поставлять на европейский рынок необходимое количество энергоресурсов, несмотря на то, что РФ неоднократно отвергала любые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Россия последовательно выполняет все свои обязательства, и Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.
https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html
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европа, канада, германия, группа газ, цены на нефть, олаф шольц, россия, владимир путин
Европа, Канада, Германия, Группа ГАЗ, Цены на нефть, Олаф Шольц, Россия, Владимир Путин
18:58 22.08.2022 (обновлено: 19:14 22.08.2022)
 
Трюдо заявил, что Европа продолжит зависеть от российских ресурсов

Премьер Канады Трюдо: Европа будет зависеть от российских нефти и газа в ближайшие год-два

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что Европа и Германия продолжат зависеть от российских нефти и газа в ближайший год или два.
"Европа и Германия продолжат в ближайший год или два зависеть от импорта российских нефти и газа. Особенно от газа", - сказал Трюдо в понедельник на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.
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Он также обвинил Россию в "нежелании" поставлять на европейский рынок необходимое количество энергоресурсов, несмотря на то, что РФ неоднократно отвергала любые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Россия последовательно выполняет все свои обязательства, и Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.
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ЕвропаКанадаГерманияГруппа ГАЗЦены на нефтьОлаф ШольцРоссияВладимир Путин
 
 
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