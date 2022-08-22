https://ria.ru/20220822/zavisimost-1811403119.html

Трюдо заявил, что Европа продолжит зависеть от российских ресурсов

Трюдо заявил, что Европа продолжит зависеть от российских ресурсов - РИА Новости, 22.08.2022

Трюдо заявил, что Европа продолжит зависеть от российских ресурсов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что Европа и Германия продолжат зависеть от российских нефти и газа в ближайший год или два. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:58

2022-08-22T18:58

2022-08-22T19:14

европа

канада

германия

группа газ

цены на нефть

олаф шольц

россия

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что Европа и Германия продолжат зависеть от российских нефти и газа в ближайший год или два."Европа и Германия продолжат в ближайший год или два зависеть от импорта российских нефти и газа. Особенно от газа", - сказал Трюдо в понедельник на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем.Он также обвинил Россию в "нежелании" поставлять на европейский рынок необходимое количество энергоресурсов, несмотря на то, что РФ неоднократно отвергала любые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Россия последовательно выполняет все свои обязательства, и Россия по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он заявлял, что сбалансированная макроэкономическая политика позволила РФ выдержать санкционное давление.

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

https://ria.ru/20220822/sanktsii-1811390218.html

европа

канада

германия

россия

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европа, канада, германия, группа газ, цены на нефть, олаф шольц, россия, владимир путин