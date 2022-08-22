23:58 22.08.2022 (обновлено: 00:42 23.08.2022)
Россия надеется, что детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ скоро согласуют
МИД: Россия надеется, что в ближайшее время согласуют детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ООН, 23 авг - РИА Новости. Россия надеется, что детали и логистика приезда сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будут согласованы в ближайшее время, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Речь идет о крупнейшей АЭС в Европе. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время будет согласована логистика и все детали приезда на Запорожскую АЭС международной миссии во главе с гендиректором МАГАТЭ, господином Гросси", - сказал Вишневецкий.
По его словам, Москва очень рассчитывает, что "хотя бы при подготовке этого визита и во время посещения международной миссией Запорожской АЭС все эти обстрелы будут прекращены".
"Поэтому обращение нашей делегации к тем странам, которые имеют серьезное влияние на киевские власти: серьезно поговорить с представителями Киева на предмет того, чтобы они прекратили эти обстрелы. Только таким образом этот визит может быть осуществлен. Под артиллерийскими снарядами миссия туда приехать не сможет", - добавил он.