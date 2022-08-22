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Россия надеется, что детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ скоро согласуют - РИА Новости, 23.08.2022
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https://ria.ru/20220822/zaes-1811447226.html
Россия надеется, что детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ скоро согласуют
Россия надеется, что детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ скоро согласуют - РИА Новости, 23.08.2022
Россия надеется, что детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ скоро согласуют
Россия надеется, что детали и логистика приезда сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будут согласованы в ближайшее время, заявил, выступая на Обзорной... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-22T23:58
2022-08-23T00:42
специальная военная операция на украине
в мире
европа
москва
киев
запорожская аэс
магатэ
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ООН, 23 авг - РИА Новости. Россия надеется, что детали и логистика приезда сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будут согласованы в ближайшее время, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Речь идет о крупнейшей АЭС в Европе. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время будет согласована логистика и все детали приезда на Запорожскую АЭС международной миссии во главе с гендиректором МАГАТЭ, господином Гросси", - сказал Вишневецкий.По его словам, Москва очень рассчитывает, что "хотя бы при подготовке этого визита и во время посещения международной миссией Запорожской АЭС все эти обстрелы будут прекращены"."Поэтому обращение нашей делегации к тем странам, которые имеют серьезное влияние на киевские власти: серьезно поговорить с представителями Киева на предмет того, чтобы они прекратили эти обстрелы. Только таким образом этот визит может быть осуществлен. Под артиллерийскими снарядами миссия туда приехать не сможет", - добавил он.
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в мире, европа, москва, киев, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Москва, Киев, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
23:58 22.08.2022 (обновлено: 00:42 23.08.2022)
 
Россия надеется, что детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ скоро согласуют

МИД: Россия надеется, что в ближайшее время согласуют детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 23 авг - РИА Новости. Россия надеется, что детали и логистика приезда сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будут согласованы в ближайшее время, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Речь идет о крупнейшей АЭС в Европе. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время будет согласована логистика и все детали приезда на Запорожскую АЭС международной миссии во главе с гендиректором МАГАТЭ, господином Гросси", - сказал Вишневецкий.
По его словам, Москва очень рассчитывает, что "хотя бы при подготовке этого визита и во время посещения международной миссией Запорожской АЭС все эти обстрелы будут прекращены".
"Поэтому обращение нашей делегации к тем странам, которые имеют серьезное влияние на киевские власти: серьезно поговорить с представителями Киева на предмет того, чтобы они прекратили эти обстрелы. Только таким образом этот визит может быть осуществлен. Под артиллерийскими снарядами миссия туда приехать не сможет", - добавил он.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаМоскваКиевЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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