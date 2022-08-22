https://ria.ru/20220822/zaes-1811447226.html

Россия надеется, что детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ скоро согласуют

Россия надеется, что детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ скоро согласуют - РИА Новости, 23.08.2022

Россия надеется, что детали приезда на ЗАЭС миссии МАГАТЭ скоро согласуют

Россия надеется, что детали и логистика приезда сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будут согласованы в ближайшее время, заявил, выступая на Обзорной... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-22T23:58

2022-08-22T23:58

2022-08-23T00:42

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ООН, 23 авг - РИА Новости. Россия надеется, что детали и логистика приезда сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будут согласованы в ближайшее время, заявил, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий."Речь идет о крупнейшей АЭС в Европе. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время будет согласована логистика и все детали приезда на Запорожскую АЭС международной миссии во главе с гендиректором МАГАТЭ, господином Гросси", - сказал Вишневецкий.По его словам, Москва очень рассчитывает, что "хотя бы при подготовке этого визита и во время посещения международной миссией Запорожской АЭС все эти обстрелы будут прекращены"."Поэтому обращение нашей делегации к тем странам, которые имеют серьезное влияние на киевские власти: серьезно поговорить с представителями Киева на предмет того, чтобы они прекратили эти обстрелы. Только таким образом этот визит может быть осуществлен. Под артиллерийскими снарядами миссия туда приехать не сможет", - добавил он.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, европа, москва, киев, запорожская аэс, магатэ