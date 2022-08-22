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Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 22.08.2022
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Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя
Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 22.08.2022
Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя
Запад в течение последней недели помогает Киеву в его попытках ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:02
2022-08-22T19:02
в мире
киев
украина
запорожская аэс
вооруженные силы украины
совет безопасности оон
василий небензя
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ООН, 22 авг – РИА Новости. Запад в течение последней недели помогает Киеву в его попытках ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."В последнюю неделю западные покровители Украины по сути помогают Киеву в его попытках ядерного шантажа, игнорируя факты обстрелов ВСУ Запорожской АЭС", - сказал Небензя.
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в мире, киев, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, василий небензя
В мире, Киев, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН, Василий Небензя
19:02 22.08.2022
 
Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя

Небензя: в последнюю неделю Запад помогает Киеву в попытках ядерного шантажа вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 авг – РИА Новости. Запад в течение последней недели помогает Киеву в его попытках ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В последнюю неделю западные покровители Украины по сути помогают Киеву в его попытках ядерного шантажа, игнорируя факты обстрелов ВСУ Запорожской АЭС", - сказал Небензя.
Военнослужащий РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
11:13Специальная военная операция на Украине
Украинские войска ночью обстреляли Энергодар
 
В миреКиевУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности ООНВасилий Небензя
 
 
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