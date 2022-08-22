https://ria.ru/20220822/zaes-1811404575.html
Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя
Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 22.08.2022
Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя
Запад в течение последней недели помогает Киеву в его попытках ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:02
2022-08-22T19:02
2022-08-22T19:02
в мире
киев
украина
запорожская аэс
вооруженные силы украины
совет безопасности оон
василий небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_4a4fcab9f04599cd724629ad656ec8e0.jpg
ООН, 22 авг – РИА Новости. Запад в течение последней недели помогает Киеву в его попытках ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."В последнюю неделю западные покровители Украины по сути помогают Киеву в его попытках ядерного шантажа, игнорируя факты обстрелов ВСУ Запорожской АЭС", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20220822/energodar-1811226398.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f110d43c670a2d691afaa9f1c6d0a83d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, василий небензя
В мире, Киев, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН, Василий Небензя
Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя
Небензя: в последнюю неделю Запад помогает Киеву в попытках ядерного шантажа вокруг ЗАЭС