https://ria.ru/20220822/zaes-1811404575.html

Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя

Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 22.08.2022

Запад помогает Киеву в ядерном шантаже вокруг ЗАЭС, заявил Небензя

Запад в течение последней недели помогает Киеву в его попытках ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T19:02

2022-08-22T19:02

2022-08-22T19:02

в мире

киев

украина

запорожская аэс

вооруженные силы украины

совет безопасности оон

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_4a4fcab9f04599cd724629ad656ec8e0.jpg

ООН, 22 авг – РИА Новости. Запад в течение последней недели помогает Киеву в его попытках ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."В последнюю неделю западные покровители Украины по сути помогают Киеву в его попытках ядерного шантажа, игнорируя факты обстрелов ВСУ Запорожской АЭС", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20220822/energodar-1811226398.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, василий небензя