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Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.08.2022
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Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.08.2022
Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостреда при РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:35
2022-08-22T19:06
в мире
дмитрий полянский
россия
совет безопасности оон
запорожская аэс
оон
антониу гутерреш
энергодар
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ООН, 22 авг — РИА Новости. Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостреда при ООН Дмитрий Полянский."В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем Генсека ООН Антониу Гутерреша", — указал Полянский.Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, дмитрий полянский, россия, совет безопасности оон, запорожская аэс, оон, антониу гутерреш, энергодар
В мире, Дмитрий Полянский, Россия, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, ООН, Антониу Гутерреш, Энергодар
17:35 22.08.2022 (обновлено: 19:06 22.08.2022)
 
Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Россия запросила на 23 августа заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 22 авг — РИА Новости. Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостреда при ООН Дмитрий Полянский.
"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем Генсека ООН Антониу Гутерреша", — указал Полянский.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
16:13
Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов
 
В миреДмитрий ПолянскийРоссияСовет Безопасности ООНЗапорожская АЭСООНАнтониу ГутеррешЭнергодар
 
 
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