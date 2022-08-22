https://ria.ru/20220822/zaes-1811374211.html

Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.08.2022

Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостреда при РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:35

2022-08-22T17:35

2022-08-22T19:06

в мире

дмитрий полянский

россия

совет безопасности оон

запорожская аэс

оон

антониу гутерреш

энергодар

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ООН, 22 авг — РИА Новости. Россия запросила проведение во вторник срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостреда при ООН Дмитрий Полянский."В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем Генсека ООН Антониу Гутерреша", — указал Полянский.Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220822/zaes-1811344848.html

россия

энергодар

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Владимир Лаврентьев

в мире, дмитрий полянский, россия, совет безопасности оон, запорожская аэс, оон, антониу гутерреш, энергодар