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Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов - РИА Новости, 22.08.2022
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Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов
Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов - РИА Новости, 22.08.2022
Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов
Москва хотела бы, чтобы визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся как можно раньше, но ранее конца лета - начала сентября он вряд ли возможен по... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:13
2022-08-22T16:13
в мире
магатэ
вена
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва хотела бы, чтобы визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся как можно раньше, но ранее конца лета - начала сентября он вряд ли возможен по соображениям безопасности, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы выступаем за то, чтобы поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть ограничители. Поездка требует надлежащей подготовки организационной, даже дипломатической в какой-то степени. На это необходимо определенное время, поэтому раньше самого конца августа и первых чисел сентября осуществить визит вряд ли удастся, но думаю, что в этот раз он состоится", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, магатэ, вена, михаил ульянов (дипломат)
В мире, МАГАТЭ, Вена, Михаил Ульянов (дипломат)
16:13 22.08.2022
 
Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов

Ульянов: визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли удастся осуществить ранее начала сентября

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва хотела бы, чтобы визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся как можно раньше, но ранее конца лета - начала сентября он вряд ли возможен по соображениям безопасности, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы выступаем за то, чтобы поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть ограничители. Поездка требует надлежащей подготовки организационной, даже дипломатической в какой-то степени. На это необходимо определенное время, поэтому раньше самого конца августа и первых чисел сентября осуществить визит вряд ли удастся, но думаю, что в этот раз он состоится", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 19:33Специальная военная операция на Украине
Франс Пресс: Путин согласился на приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину
 
В миреМАГАТЭВенаМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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