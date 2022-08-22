https://ria.ru/20220822/zaes-1811344848.html

Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов

Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов - РИА Новости, 22.08.2022

Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов

Москва хотела бы, чтобы визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся как можно раньше, но ранее конца лета - начала сентября он вряд ли возможен по... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:13

2022-08-22T16:13

2022-08-22T16:13

в мире

магатэ

вена

михаил ульянов (дипломат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_1d3ef70f0f91f178c3c29442c936811c.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва хотела бы, чтобы визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся как можно раньше, но ранее конца лета - начала сентября он вряд ли возможен по соображениям безопасности, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы выступаем за то, чтобы поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть ограничители. Поездка требует надлежащей подготовки организационной, даже дипломатической в какой-то степени. На это необходимо определенное время, поэтому раньше самого конца августа и первых чисел сентября осуществить визит вряд ли удастся, но думаю, что в этот раз он состоится", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220819/missiya-1810867309.html

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, магатэ, вена, михаил ульянов (дипломат)