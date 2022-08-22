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Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов
Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов - РИА Новости, 22.08.2022
Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов
Москва хотела бы, чтобы визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся как можно раньше, но ранее конца лета - начала сентября он вряд ли возможен по... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:13
2022-08-22T16:13
2022-08-22T16:13
в мире
магатэ
вена
михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва хотела бы, чтобы визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся как можно раньше, но ранее конца лета - начала сентября он вряд ли возможен по соображениям безопасности, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы выступаем за то, чтобы поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть ограничители. Поездка требует надлежащей подготовки организационной, даже дипломатической в какой-то степени. На это необходимо определенное время, поэтому раньше самого конца августа и первых чисел сентября осуществить визит вряд ли удастся, но думаю, что в этот раз он состоится", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220819/missiya-1810867309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, магатэ, вена, михаил ульянов (дипломат)
В мире, МАГАТЭ, Вена, Михаил Ульянов (дипломат)
Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли возможен до осени, считает Ульянов
Ульянов: визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС вряд ли удастся осуществить ранее начала сентября