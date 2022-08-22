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В Бразилии мальчик провел 18 часов в яме и умер сразу после спасения

В Бразилии мальчик провел 18 часов в яме и умер сразу после спасения - РИА Новости, 22.08.2022

В Бразилии мальчик провел 18 часов в яме и умер сразу после спасения

Ребенок в Бразилии провел 18 часов в глубокой яме, куда он упал в воскресенье вечером, а когда его спасли, сердце мальчика остановилось, сообщило местное... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:11

2022-08-22T20:11

2022-08-22T20:11

в мире

бразилия

минас-жерайс

происшествия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 авг – РИА Новости. Ребенок в Бразилии провел 18 часов в глубокой яме, куда он упал в воскресенье вечером, а когда его спасли, сердце мальчика остановилось, сообщило местное издание Estado de Minas Gerais.Трагедия произошла в муниципалитете Карму-ду-Паранаиба штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.Восьмилетний Педру накануне пошел играть на поле, где велись строительные работы. Яма глубиной более 6 метров, куда провалился мальчик, не была огорожена.Пожарным пришлось вручную выкопать горизонтальный коридор, чтобы подобраться к малышу, поскольку грунт был неустойчив, мог сойти оползень."После спасения… мальчик был без сознания, когда его извлекли, произошла остановка сердца и дыхания. Немедленно ребенка поместили в машину скорой помощи, которая… отправилась в отделение неотложной помощи… Мальчика пытались реанимировать, но он скончался в больнице", - отмечает издание.

бразилия

минас-жерайс

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в мире, бразилия, минас-жерайс, происшествия