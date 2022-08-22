https://ria.ru/20220822/wto-1811196012.html

Экономист рассказал, как Россия вела переговоры о вступлении в ВТО

Экономист рассказал, как Россия вела переговоры о вступлении в ВТО - РИА Новости, 22.08.2022

Экономист рассказал, как Россия вела переговоры о вступлении в ВТО

Ряд стран, с которыми Россия вела переговоры по присоединению ко Всемирной торговой организации, тайно пытались поменять тексты уже согласованных... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:48

2022-08-22T08:48

2022-08-22T08:48

экономика

россия

всемирная торговая организация (вто)

максим медведков

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ряд стран, с которыми Россия вела переговоры по присоединению ко Всемирной торговой организации, тайно пытались поменять тексты уже согласованных договоренностей, но у них ничего не получилось, рассказал РИА Новости завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков, который был главным переговорщиком Минэкономразвития по вступлению РФ в ВТО.В понедельник, 22 августа, исполняется 10 лет, как Россия стала членом ВТО. Официально РФ приняли в ВТО 16 декабря 2011 года - протокол о присоединении подписали в то время министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина и глава организации Паскаль Лами. Сам документ вступил в силу 22 августа 2012 года, и Россия стала 156-м членом ВТО.Переговорный процесс по присоединению России к ВТО длился 18 лет, это были одни из самых продолжительных и сложных переговоров за всю историю ВТО.Только за последние десять лет переговоров российская делегация провела более 1200 раундов более чем с 70 членами ВТО. А самыми сложными вопросами на переговорах, по словам Медведкова, были условия доступа к российской энергии.

https://ria.ru/20220801/vto-1806409125.html

https://ria.ru/20220817/vto-1810146792.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, всемирная торговая организация (вто), максим медведков, эльвира набиуллина