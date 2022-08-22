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Экономист рассказал, как Россия вела переговоры о вступлении в ВТО - РИА Новости, 22.08.2022
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Экономист рассказал, как Россия вела переговоры о вступлении в ВТО
Экономист рассказал, как Россия вела переговоры о вступлении в ВТО - РИА Новости, 22.08.2022
Экономист рассказал, как Россия вела переговоры о вступлении в ВТО
Ряд стран, с которыми Россия вела переговоры по присоединению ко Всемирной торговой организации, тайно пытались поменять тексты уже согласованных... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T08:48
2022-08-22T08:48
экономика
россия
всемирная торговая организация (вто)
максим медведков
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ряд стран, с которыми Россия вела переговоры по присоединению ко Всемирной торговой организации, тайно пытались поменять тексты уже согласованных договоренностей, но у них ничего не получилось, рассказал РИА Новости завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков, который был главным переговорщиком Минэкономразвития по вступлению РФ в ВТО.В понедельник, 22 августа, исполняется 10 лет, как Россия стала членом ВТО. Официально РФ приняли в ВТО 16 декабря 2011 года - протокол о присоединении подписали в то время министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина и глава организации Паскаль Лами. Сам документ вступил в силу 22 августа 2012 года, и Россия стала 156-м членом ВТО.Переговорный процесс по присоединению России к ВТО длился 18 лет, это были одни из самых продолжительных и сложных переговоров за всю историю ВТО.Только за последние десять лет переговоров российская делегация провела более 1200 раундов более чем с 70 членами ВТО. А самыми сложными вопросами на переговорах, по словам Медведкова, были условия доступа к российской энергии.
https://ria.ru/20220801/vto-1806409125.html
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экономика, россия, всемирная торговая организация (вто), максим медведков, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Максим Медведков, Эльвира Набиуллина
08:48 22.08.2022
 
Экономист рассказал, как Россия вела переговоры о вступлении в ВТО

Экономист Медведков: ряд стран пытались поменять согласованные обязательства России в ВТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ряд стран, с которыми Россия вела переговоры по присоединению ко Всемирной торговой организации, тайно пытались поменять тексты уже согласованных договоренностей, но у них ничего не получилось, рассказал РИА Новости завкафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков, который был главным переговорщиком Минэкономразвития по вступлению РФ в ВТО.
В понедельник, 22 августа, исполняется 10 лет, как Россия стала членом ВТО. Официально РФ приняли в ВТО 16 декабря 2011 года - протокол о присоединении подписали в то время министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина и глава организации Паскаль Лами. Сам документ вступил в силу 22 августа 2012 года, и Россия стала 156-м членом ВТО.
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"Некоторые партнеры по переговорам тайно пытались изменить тексты согласованных договоренностей, в надежде изменить и объем будущих обязательств России в ВТО. Но у них ничего не вышло", - сказал Медведков.
Только за последние десять лет переговоров российская делегация провела более 1200 раундов более чем с 70 членами ВТО. А самыми сложными вопросами на переговорах, по словам Медведкова, были условия доступа к российской энергии.
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ЭкономикаРоссияВсемирная торговая организация (ВТО)Максим МедведковЭльвира Набиуллина
 
 
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