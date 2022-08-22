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В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/vsu-1811444260.html
В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления
В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления - РИА Новости, 22.08.2022
В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления
Бывших заключенных с судимостями за тяжкие преступления набирают в украинские войска, рассказал РИА Новости призванный в украинскую армию уроженец Грузии Сахил... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:18
2022-08-22T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
луганская народная республика
грузия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Бывших заключенных с судимостями за тяжкие преступления набирают в украинские войска, рассказал РИА Новости призванный в украинскую армию уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, оказавшийся в плену в Луганской Народной Республике."Несмотря на то, что я был судим - я им и говорил - и есть в Киеве, в юстиции, как я сидел и за что я сидел, все равно они призвали (в украинскую армию – ред.). Если бы я даже не служил, то они бы меня на срок бы отправили (в тюрьму – ред.) от девяти до пятнадцати лет. По закону не имеют права призывать судимых по статьям тяжелым", - рассказал военнопленный.Он уточнил, что все началось с того, что в Киеве всем без разбора, якобы для обороны, раздавали оружие, не проверяя на предмет судимости, потом уже стали и призывать в украинскую армию. По словам Аллахвердиева, сейчас он лучше бы отсидел еще раз, чем стал бы частью украинских войск."Я пойду на срок, но я больше не вернусь на войну, у меня просто жена беременная, я хочу сына увидеть", - рассказал Аллахвердиев.
https://ria.ru/20220822/dnr-1811443873.html
киев
украина
луганская народная республика
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в мире, киев, украина, луганская народная республика, грузия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Луганская Народная Республика, Грузия, Вооруженные силы Украины
23:18 22.08.2022
 
В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления

Пленный солдат ВСУ: в украинские войска набирают судимых за тяжкие преступления

© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область
Солдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Солдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Бывших заключенных с судимостями за тяжкие преступления набирают в украинские войска, рассказал РИА Новости призванный в украинскую армию уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, оказавшийся в плену в Луганской Народной Республике.
"Несмотря на то, что я был судим - я им и говорил - и есть в Киеве, в юстиции, как я сидел и за что я сидел, все равно они призвали (в украинскую армию – ред.). Если бы я даже не служил, то они бы меня на срок бы отправили (в тюрьму – ред.) от девяти до пятнадцати лет. По закону не имеют права призывать судимых по статьям тяжелым", - рассказал военнопленный.
Он уточнил, что все началось с того, что в Киеве всем без разбора, якобы для обороны, раздавали оружие, не проверяя на предмет судимости, потом уже стали и призывать в украинскую армию. По словам Аллахвердиева, сейчас он лучше бы отсидел еще раз, чем стал бы частью украинских войск.
"Я пойду на срок, но я больше не вернусь на войну, у меня просто жена беременная, я хочу сына увидеть", - рассказал Аллахвердиев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЛуганская Народная РеспубликаГрузияВооруженные силы Украины
 
 
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