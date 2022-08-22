https://ria.ru/20220822/vsu-1811444260.html
В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления
В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления - РИА Новости, 22.08.2022
В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления
Бывших заключенных с судимостями за тяжкие преступления набирают в украинские войска, рассказал РИА Новости призванный в украинскую армию уроженец Грузии Сахил... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T23:18
2022-08-22T23:18
2022-08-22T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
луганская народная республика
грузия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/37/1521063705_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_d0f7c0e98c38e78f2178da487d4c8c8b.jpg
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Бывших заключенных с судимостями за тяжкие преступления набирают в украинские войска, рассказал РИА Новости призванный в украинскую армию уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, оказавшийся в плену в Луганской Народной Республике."Несмотря на то, что я был судим - я им и говорил - и есть в Киеве, в юстиции, как я сидел и за что я сидел, все равно они призвали (в украинскую армию – ред.). Если бы я даже не служил, то они бы меня на срок бы отправили (в тюрьму – ред.) от девяти до пятнадцати лет. По закону не имеют права призывать судимых по статьям тяжелым", - рассказал военнопленный.Он уточнил, что все началось с того, что в Киеве всем без разбора, якобы для обороны, раздавали оружие, не проверяя на предмет судимости, потом уже стали и призывать в украинскую армию. По словам Аллахвердиева, сейчас он лучше бы отсидел еще раз, чем стал бы частью украинских войск."Я пойду на срок, но я больше не вернусь на войну, у меня просто жена беременная, я хочу сына увидеть", - рассказал Аллахвердиев.
https://ria.ru/20220822/dnr-1811443873.html
киев
украина
луганская народная республика
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/37/1521063705_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_2ffa75c97ab7d005f8820ad6a17d5ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, луганская народная республика, грузия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Луганская Народная Республика, Грузия, Вооруженные силы Украины
В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления
Пленный солдат ВСУ: в украинские войска набирают судимых за тяжкие преступления