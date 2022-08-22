https://ria.ru/20220822/vsu-1811444260.html

В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления

В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления - РИА Новости, 22.08.2022

В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления

Бывших заключенных с судимостями за тяжкие преступления набирают в украинские войска, рассказал РИА Новости призванный в украинскую армию уроженец Грузии Сахил... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T23:18

2022-08-22T23:18

2022-08-22T23:18

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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Бывших заключенных с судимостями за тяжкие преступления набирают в украинские войска, рассказал РИА Новости призванный в украинскую армию уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, оказавшийся в плену в Луганской Народной Республике."Несмотря на то, что я был судим - я им и говорил - и есть в Киеве, в юстиции, как я сидел и за что я сидел, все равно они призвали (в украинскую армию – ред.). Если бы я даже не служил, то они бы меня на срок бы отправили (в тюрьму – ред.) от девяти до пятнадцати лет. По закону не имеют права призывать судимых по статьям тяжелым", - рассказал военнопленный.Он уточнил, что все началось с того, что в Киеве всем без разбора, якобы для обороны, раздавали оружие, не проверяя на предмет судимости, потом уже стали и призывать в украинскую армию. По словам Аллахвердиева, сейчас он лучше бы отсидел еще раз, чем стал бы частью украинских войск."Я пойду на срок, но я больше не вернусь на войну, у меня просто жена беременная, я хочу сына увидеть", - рассказал Аллахвердиев.

https://ria.ru/20220822/dnr-1811443873.html

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в мире, киев, украина, луганская народная республика, грузия, вооруженные силы украины