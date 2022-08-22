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Жертвами атаки на Антоновский мост в Херсоне стали два мирных жителя - РИА Новости, 22.08.2022
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Жертвами атаки на Антоновский мост в Херсоне стали два мирных жителя
Жертвами атаки на Антоновский мост в Херсоне стали два мирных жителя - РИА Новости, 22.08.2022
Жертвами атаки на Антоновский мост в Херсоне стали два мирных жителя
В результате украинского ракетного удара по Антоновскому мосту под Херсоном погибли два мирных жителя, 16 получили ранения, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:15
2022-08-22T17:06
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. В результате украинского ракетного удара по Антоновскому мосту под Херсоном погибли два мирных жителя, 16 получили ранения, сообщил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов."Есть двое погибших и 16 пострадавших. Есть средней тяжести, есть легкие", — сказал он.Ранее сообщалось, что ранения получили 15 работников, занимавшихся ремонтом дорожного полотна на мосту.По словам собеседника агентства, среди них пострадавших есть пассажиры паромной переправы."Удар был нанесен в момент, когда паром подходил к точке, куда пришелся удар по мосту. Поэтому пострадавшие есть не только на мосту, но и на пароме", — пояснил Стремоусов.Произошедшее он назвал направленным террористическим ударом по гражданскому населению, так как пострадали только мирные жители.Стремоусов рассказал также, что мост после нескольких попаданий не обрушился. Сейчас специалисты оценивают его состояние.Антоновский мост через Днепр соединяет Херсон с левобережной частью области. Его общая протяженность 1366 метров, ширина — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Введен в эксплуатацию в 1985 году. До этого попасть в Херсон автотранспортом можно было либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.С середины июля украинские войска постоянно обстреливают мост из HIMARS. Из-за повреждений полотна движение по нему пришлось перекрыть, однако опоры не пострадали. Для местных жителей в районе моста работает паромная переправа.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта армия взяла под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220822/kherson-1811284758.html
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в мире, херсонская область
В мире, Херсонская область
16:15 22.08.2022 (обновлено: 17:06 22.08.2022)
 
Жертвами атаки на Антоновский мост в Херсоне стали два мирных жителя

Херсонские власти заявили о двух погибших при ракетном обстреле ВСУ Антоновского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ
Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. В результате украинского ракетного удара по Антоновскому мосту под Херсоном погибли два мирных жителя, 16 получили ранения, сообщил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.
"Есть двое погибших и 16 пострадавших. Есть средней тяжести, есть легкие", — сказал он.
Ранее сообщалось, что ранения получили 15 работников, занимавшихся ремонтом дорожного полотна на мосту.
По словам собеседника агентства, среди них пострадавших есть пассажиры паромной переправы.
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"Удар был нанесен в момент, когда паром подходил к точке, куда пришелся удар по мосту. Поэтому пострадавшие есть не только на мосту, но и на пароме", — пояснил Стремоусов.
Произошедшее он назвал направленным террористическим ударом по гражданскому населению, так как пострадали только мирные жители.
Стремоусов рассказал также, что мост после нескольких попаданий не обрушился. Сейчас специалисты оценивают его состояние.
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Антоновский мост через Днепр соединяет Херсон с левобережной частью области. Его общая протяженность 1366 метров, ширина — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Введен в эксплуатацию в 1985 году. До этого попасть в Херсон автотранспортом можно было либо через плотину Каховской ГЭС, либо паромом.
С середины июля украинские войска постоянно обстреливают мост из HIMARS. Из-за повреждений полотна движение по нему пришлось перекрыть, однако опоры не пострадали. Для местных жителей в районе моста работает паромная переправа.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта армия взяла под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
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