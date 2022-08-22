https://ria.ru/20220822/vsu-1811329105.html

Украинские войска обстреляли Энергодар, один человек погиб

Украинские войска обстреляли Энергодар, один человек погиб - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска обстреляли Энергодар, один человек погиб

Украинские войска открыли артиллерийский огонь из американского оружия по Энергодару в Запорожской области, один мирный житель погиб и еще один получил ранения, РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:28

2022-08-22T15:28

2022-08-22T15:36

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь из американского оружия по Энергодару в Запорожской области, один мирный житель погиб и еще один получил ранения, сообщил в понедельник РИА Новости источник в российских силовых структурах."Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения, один мирный житель погиб, ещё один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, сейчас администрация собирает сведения о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220819/energodar-1810627111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, запорожская область, энергодар