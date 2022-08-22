https://ria.ru/20220822/vsu-1811329105.html
Украинские войска обстреляли Энергодар, один человек погиб
Украинские войска обстреляли Энергодар, один человек погиб - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска обстреляли Энергодар, один человек погиб
Украинские войска открыли артиллерийский огонь из американского оружия по Энергодару в Запорожской области, один мирный житель погиб и еще один получил ранения, РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:28
2022-08-22T15:28
2022-08-22T15:36
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запорожская область
энергодар
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь из американского оружия по Энергодару в Запорожской области, один мирный житель погиб и еще один получил ранения, сообщил в понедельник РИА Новости источник в российских силовых структурах."Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения, один мирный житель погиб, ещё один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, сейчас администрация собирает сведения о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220819/energodar-1810627111.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, запорожская область, энергодар
В мире, Украина, Запорожская область, Энергодар
15:28 22.08.2022 (обновлено: 15:36 22.08.2022)
Украинские войска обстреляли Энергодар, один человек погиб
Источник: украинские войска обстреляли Энергодар в районе ТЭС, один человек погиб
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли артиллерийский огонь из американского оружия по Энергодару в Запорожской области, один мирный житель погиб и еще один получил ранения, сообщил в понедельник РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения, один мирный житель погиб, ещё один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, сейчас администрация собирает сведения о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры.