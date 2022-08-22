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В МИД прокомментировали планы по созданию миссии ЕС для подготовки ВСУ - РИА Новости, 22.08.2022
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В МИД прокомментировали планы по созданию миссии ЕС для подготовки ВСУ
В МИД прокомментировали планы по созданию миссии ЕС для подготовки ВСУ - РИА Новости, 22.08.2022
В МИД прокомментировали планы по созданию миссии ЕС для подготовки ВСУ
Планы по созданию европейской тренировочной миссии по подготовке украинских военных - это "базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:06
2022-08-22T15:06
жозеп боррель
дмитрий кулеба
украина
евросоюз
нато
россия
мид украины
сергей лавров
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Планы по созданию европейской тренировочной миссии по подготовке украинских военных - это "базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейская тренировочная миссия по подготовке украинских военных разместится на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза."Надо называть вещи своими именами: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля этого года заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию, параметры и время развертывания еще будут уточняться. Решение о направлении миссии было принято в январе этого года на заседании глав минобороны стран Евросоюза.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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жозеп боррель, дмитрий кулеба, украина, евросоюз, нато, россия, мид украины, сергей лавров
Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба, Украина, Евросоюз, НАТО, Россия, МИД Украины, Сергей Лавров
15:06 22.08.2022
 
В МИД прокомментировали планы по созданию миссии ЕС для подготовки ВСУ

Захарова назвала планы ЕС создать миссию для обучения ВСУ базой для натаскивания боевиков

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Планы по созданию европейской тренировочной миссии по подготовке украинских военных - это "базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейская тренировочная миссия по подготовке украинских военных разместится на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза.
"Надо называть вещи своими именами: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля этого года заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию, параметры и время развертывания еще будут уточняться. Решение о направлении миссии было принято в январе этого года на заседании глав минобороны стран Евросоюза.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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