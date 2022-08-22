https://ria.ru/20220822/vs-1811241720.html

ВС России поразили восемь украинских пунктов управления

ВС России поразили восемь украинских пунктов управления - РИА Новости, 22.08.2022

ВС России поразили восемь украинских пунктов управления

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска поразили 8 пунктов управления украинскими войсками, уничтожили 6... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:04

2022-08-22T12:04

2022-08-22T12:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и ракетные войска поразили 8 пунктов управления украинскими войсками, уничтожили 6 складов, радиолокационную станцию С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский комплекс контрбатарейной борьбы, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия