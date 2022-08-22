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Около 40 тысяч воронежцев остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 22.08.2022
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Около 40 тысяч воронежцев остались без воды из-за аварии
Около 40 тысяч воронежцев остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 22.08.2022
Около 40 тысяч воронежцев остались без воды из-за аварии
Почти 40 тысяч жителей Советского района Воронежа остались без воды из-за аварии на водопроводе диаметром 600 миллиметров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:58
2022-08-22T11:58
происшествия
россия
воронеж
вода
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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Почти 40 тысяч жителей Советского района Воронежа остались без воды из-за аварии на водопроводе диаметром 600 миллиметров, сообщил РИА Новости представитель управы района."Двадцать второго августа по улице Любы Шевцовой, 17а будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водопроводной линии диаметром 600 миллиметров с отключением водоснабжения", - сказал собеседник агентства.По его словам, полностью без воды остались микрорайоны Тенистый и 1 Мая, дома по проспекту Патриотов, улицам Перхоровича, Шендрикова, Южно-Моравской Любы Шевцовой.Работы над устранением аварии начались около 10.30 мск понедельника и продолжатся, ориентировочно, до 17.00 мск."Примерно 40 тысяч без воды", - добавил собеседник агентства.
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происшествия, россия, воронеж, вода
Происшествия, Россия, Воронеж, Вода
11:58 22.08.2022
 
Около 40 тысяч воронежцев остались без воды из-за аварии

Из-за аварии на водопроводе 40 тысяч жителей Советского района Воронежа остались без воды

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. Почти 40 тысяч жителей Советского района Воронежа остались без воды из-за аварии на водопроводе диаметром 600 миллиметров, сообщил РИА Новости представитель управы района.
"Двадцать второго августа по улице Любы Шевцовой, 17а будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водопроводной линии диаметром 600 миллиметров с отключением водоснабжения", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, полностью без воды остались микрорайоны Тенистый и 1 Мая, дома по проспекту Патриотов, улицам Перхоровича, Шендрикова, Южно-Моравской Любы Шевцовой.
Работы над устранением аварии начались около 10.30 мск понедельника и продолжатся, ориентировочно, до 17.00 мск.
"Примерно 40 тысяч без воды", - добавил собеседник агентства.
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