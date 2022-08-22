https://ria.ru/20220822/vizy-1811422901.html

В Госдепе прокомментировали инициативы по запрету выдачи виз россиянам

В Госдепе прокомментировали инициативы по запрету выдачи виз россиянам - РИА Новости, 22.08.2022

В Госдепе прокомментировали инициативы по запрету выдачи виз россиянам

США считают важным при принятии решения о выдаче россиянам виз "проводить границу" между политикой руководства РФ и рядовыми гражданами страны, заявил... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T20:02

2022-08-22T20:02

2022-08-22T20:29

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сша

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США считают важным при принятии решения о выдаче россиянам виз "проводить границу" между политикой руководства РФ и рядовыми гражданами страны, заявил официальный представитель госдепартамента."Мы дали четко понять, что важно прочертить границу между действиями российского правительства и его политикой в отношении Украины и российским народом", - заявил дипломат, комментируя звучащие в Европе инициативы ввести запрет на выдачу виз российским гражданам.Представитель госдепа подчеркнул, что США совместно со своими союзниками и партнерами уже вводили и продолжать вводить различные ограничения, в том числе визовые, в отношении лиц, причастных к спецоперации на Украине. "Мы рассматриваем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности. Однако США не желают закрывать возможности для выезда для российских диссидентов и других лиц, которые подвергаются притеснениям в сфере прав человека", - указал американский дипломат.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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