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В Госдепе прокомментировали инициативы по запрету выдачи виз россиянам - РИА Новости, 22.08.2022
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В Госдепе прокомментировали инициативы по запрету выдачи виз россиянам
В Госдепе прокомментировали инициативы по запрету выдачи виз россиянам - РИА Новости, 22.08.2022
В Госдепе прокомментировали инициативы по запрету выдачи виз россиянам
США считают важным при принятии решения о выдаче россиянам виз "проводить границу" между политикой руководства РФ и рядовыми гражданами страны, заявил... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T20:02
2022-08-22T20:29
россия
сша
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США считают важным при принятии решения о выдаче россиянам виз "проводить границу" между политикой руководства РФ и рядовыми гражданами страны, заявил официальный представитель госдепартамента."Мы дали четко понять, что важно прочертить границу между действиями российского правительства и его политикой в отношении Украины и российским народом", - заявил дипломат, комментируя звучащие в Европе инициативы ввести запрет на выдачу виз российским гражданам.Представитель госдепа подчеркнул, что США совместно со своими союзниками и партнерами уже вводили и продолжать вводить различные ограничения, в том числе визовые, в отношении лиц, причастных к спецоперации на Украине. "Мы рассматриваем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности. Однако США не желают закрывать возможности для выезда для российских диссидентов и других лиц, которые подвергаются притеснениям в сфере прав человека", - указал американский дипломат.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, сша, евросоюз
Россия, США, Евросоюз
20:02 22.08.2022 (обновлено: 20:29 22.08.2022)
 
В Госдепе прокомментировали инициативы по запрету выдачи виз россиянам

Госдеп заявил о важности разделения между правительством России и рядовыми гражданами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВизовый центр компании VFS Global в Москве
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Визовый центр компании VFS Global в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. США считают важным при принятии решения о выдаче россиянам виз "проводить границу" между политикой руководства РФ и рядовыми гражданами страны, заявил официальный представитель госдепартамента.
"Мы дали четко понять, что важно прочертить границу между действиями российского правительства и его политикой в отношении Украины и российским народом", - заявил дипломат, комментируя звучащие в Европе инициативы ввести запрет на выдачу виз российским гражданам.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 13:10Туризм
Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян
Представитель госдепа подчеркнул, что США совместно со своими союзниками и партнерами уже вводили и продолжать вводить различные ограничения, в том числе визовые, в отношении лиц, причастных к спецоперации на Украине. "Мы рассматриваем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности. Однако США не желают закрывать возможности для выезда для российских диссидентов и других лиц, которые подвергаются притеснениям в сфере прав человека", - указал американский дипломат.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
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