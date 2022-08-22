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В Германии выступили против запрета на выдачу шенгена россиянам - РИА Новости, 22.08.2022
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Туризм
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В Германии выступили против запрета на выдачу шенгена россиянам
В Германии выступили против запрета на выдачу шенгена россиянам - РИА Новости, 22.08.2022
В Германии выступили против запрета на выдачу шенгена россиянам
Левая партия Германии не считает правильным возможное введение запрета выдачи шенгенских виз россиянам, сказала РИА Новости сопредседатель партии Янине Висслер. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:35
2022-08-22T15:42
туризм
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левая (партия)
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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Левая партия Германии не считает правильным возможное введение запрета выдачи шенгенских виз россиянам, сказала РИА Новости сопредседатель партии Янине Висслер."Мы отвергаем санкции, которые бьют по широким слоям населения", - сказала Висслер, отвечая на вопрос о позиции ее партии в вопросе возможного прекращения выдачи всем российским гражданам шенгенских виз."Мы отвергаем то, о чем вы сейчас упомянули (запрет на выдачу шенгенских виз - ред.), мы не считаем это правильным", - уточнила собеседница агентства.Ранее газета Bild сообщила, что ряд оппозиционных политиков Германии, в частности, из Христианско-демократического союза (ХДС) и "сестринской" ей партии Христианско-социальный союз (ХСС) выступают за прекращение выдачи российским гражданам шенгенских виз.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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германия, левая (партия), туризм, новости - туризм, россия, европа, евросоюз, bild, хдс/хсс, санкции в отношении россии
Туризм, Германия, Левая (партия), Туризм, Новости - Туризм, Россия, Европа, Евросоюз, Bild, ХДС/ХСС, Санкции в отношении России
15:35 22.08.2022 (обновлено: 15:42 22.08.2022)
 
В Германии выступили против запрета на выдачу шенгена россиянам

Левая партия Германии не поддержала запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Левая партия Германии не считает правильным возможное введение запрета выдачи шенгенских виз россиянам, сказала РИА Новости сопредседатель партии Янине Висслер.
"Мы отвергаем санкции, которые бьют по широким слоям населения", - сказала Висслер, отвечая на вопрос о позиции ее партии в вопросе возможного прекращения выдачи всем российским гражданам шенгенских виз.
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"Мы отвергаем то, о чем вы сейчас упомянули (запрет на выдачу шенгенских виз - ред.), мы не считаем это правильным", - уточнила собеседница агентства.
Ранее газета Bild сообщила, что ряд оппозиционных политиков Германии, в частности, из Христианско-демократического союза (ХДС) и "сестринской" ей партии Христианско-социальный союз (ХСС) выступают за прекращение выдачи российским гражданам шенгенских виз.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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