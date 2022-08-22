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Слуцкий назвал инициативы по визовым ограничениям для россиян глупостью - РИА Новости, 22.08.2022
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Туризм
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Слуцкий назвал инициативы по визовым ограничениям для россиян глупостью
Слуцкий назвал инициативы по визовым ограничениям для россиян глупостью - РИА Новости, 22.08.2022
Слуцкий назвал инициативы по визовым ограничениям для россиян глупостью
Инициативы и внутренние решения ряда стран по визовым ограничениям для граждан России - это глупость, изолировать РФ невозможно, заявил лидер ЛДПР, глава... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:36
2022-08-22T13:36
туризм
в мире
россия
европа
евросоюз
леонид слуцкий (политик)
новости - туризм
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инициативы и внутренние решения ряда стран по визовым ограничениям для граждан России - это глупость, изолировать РФ невозможно, заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Оцениваю как глупость, как бред, как совершенно вывихнутый подход. Такие голоса мы с вами помним, инициативы звучали неоднократно. Это не повсеместное решение", - подчеркнул политик в эфире телеканала "Россия 24".По словам парламентария, тем, кто введет визовые ограничения в отношении РФ, потом "будет стыдно".В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
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в мире, россия, европа, евросоюз, леонид слуцкий (политик), новости - туризм
Туризм, В мире, Россия, Европа, Евросоюз, Леонид Слуцкий (политик), Новости - Туризм
13:36 22.08.2022
 
Слуцкий назвал инициативы по визовым ограничениям для россиян глупостью

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал инициативы по визовым ограничениям для россиян глупостью

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инициативы и внутренние решения ряда стран по визовым ограничениям для граждан России - это глупость, изолировать РФ невозможно, заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Оцениваю как глупость, как бред, как совершенно вывихнутый подход. Такие голоса мы с вами помним, инициативы звучали неоднократно. Это не повсеместное решение", - подчеркнул политик в эфире телеканала "Россия 24".
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Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян
По словам парламентария, тем, кто введет визовые ограничения в отношении РФ, потом "будет стыдно".
"Мы не потеряем связи с нашими партнерами. А то, что Россию попытаются таким образом отгородить от всего человечества - это смехотворно. Не получится!" - резюмировал Слуцкий.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
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