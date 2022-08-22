Слуцкий назвал инициативы по визовым ограничениям для россиян глупостью
Лидер ЛДПР Слуцкий назвал инициативы по визовым ограничениям для россиян глупостью
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Инициативы и внутренние решения ряда стран по визовым ограничениям для граждан России - это глупость, изолировать РФ невозможно, заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Оцениваю как глупость, как бред, как совершенно вывихнутый подход. Такие голоса мы с вами помним, инициативы звучали неоднократно. Это не повсеместное решение", - подчеркнул политик в эфире телеканала "Россия 24".
По словам парламентария, тем, кто введет визовые ограничения в отношении РФ, потом "будет стыдно".
"Мы не потеряем связи с нашими партнерами. А то, что Россию попытаются таким образом отгородить от всего человечества - это смехотворно. Не получится!" - резюмировал Слуцкий.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Инфографика