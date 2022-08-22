13:22 22.08.2022 (обновлено: 13:35 22.08.2022)
Гатилов прокомментировал идеи политиков ЕС о запрете выдачи виз россиянам
Постпред при ООН Гатилов назвал русофобией разговоры о запрете выдачи виз россиянам
Геннадий Гатилов. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов назвал идеи европейских политиков не выдавать шенгенские визы россиянам проявлением чистой русофобии, этот вопрос будет подниматься на международных площадках.
"Эта тема действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения. Я бы сказал, что она не только абсурдна, но она еще и безобразна, потому что речь идет о чистой русофобии, о том, чтобы не выдавать визы по национальному признаку. И вот эта тема как раз больше относится к Женеве. Она непосредственно относится к деятельности Совета по правам человека, и мы ее будем очень активно поднимать", - сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.