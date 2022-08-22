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Гатилов прокомментировал идеи политиков ЕС о запрете выдачи виз россиянам - РИА Новости, 22.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220822/vizy-1811273234.html
Гатилов прокомментировал идеи политиков ЕС о запрете выдачи виз россиянам
Гатилов прокомментировал идеи политиков ЕС о запрете выдачи виз россиянам - РИА Новости, 22.08.2022
Гатилов прокомментировал идеи политиков ЕС о запрете выдачи виз россиянам
Постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов назвал идеи европейских политиков не выдавать шенгенские визы россиянам проявлением чистой русофобии, этот вопрос будет... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:22
2022-08-22T13:35
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов назвал идеи европейских политиков не выдавать шенгенские визы россиянам проявлением чистой русофобии, этот вопрос будет подниматься на международных площадках."Эта тема действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения. Я бы сказал, что она не только абсурдна, но она еще и безобразна, потому что речь идет о чистой русофобии, о том, чтобы не выдавать визы по национальному признаку. И вот эта тема как раз больше относится к Женеве. Она непосредственно относится к деятельности Совета по правам человека, и мы ее будем очень активно поднимать", - сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
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евросоюз, туризм, новости - туризм, россия, женева (город), европа
Туризм, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Женева (город), Европа
13:22 22.08.2022 (обновлено: 13:35 22.08.2022)
 
Гатилов прокомментировал идеи политиков ЕС о запрете выдачи виз россиянам

Постпред при ООН Гатилов назвал русофобией разговоры о запрете выдачи виз россиянам

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов назвал идеи европейских политиков не выдавать шенгенские визы россиянам проявлением чистой русофобии, этот вопрос будет подниматься на международных площадках.
"Эта тема действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения. Я бы сказал, что она не только абсурдна, но она еще и безобразна, потому что речь идет о чистой русофобии, о том, чтобы не выдавать визы по национальному признаку. И вот эта тема как раз больше относится к Женеве. Она непосредственно относится к деятельности Совета по правам человека, и мы ее будем очень активно поднимать", - сказал Гатилов в эфире телеканала "Россия 24".
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 13:10Туризм
Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян
 
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