13:10 22.08.2022 (обновлено: 13:32 22.08.2022)
Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян
Глава дипломатии ЕС Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян.
"Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно", — сказал он, выступая на международной конференции в испанском городе Сантандер. Выступление Борреля на испанском языке с переводом на английский транслировалось европейской внешнеполитической службой в Twitter.
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По его словам, крупнейшим российским бизнесменам не стоит разрешать въезд в ЕС, "но есть много россиян, которые хотят покинуть страну, которые не готовы там находиться в такой ситуации. Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея".
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается.
В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Как ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых в России заявлений на визы — до 500 в день, 20 процентов всего времени зарезервируют для туристов и 80 — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В то же время ряд стран ЕС, в том числе Греция и Кипр, выступили против такого ограничения для россиян.
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Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.
В чешском представительстве при ЕС в Брюсселе РИА Новости сообщили, что пока не могут прокомментировать вопрос о том, какие варианты визовых ограничений будут обсуждать министры на этой встрече.
При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
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