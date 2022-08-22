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Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян - РИА Новости, 22.08.2022
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Туризм
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Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян
Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян - РИА Новости, 22.08.2022
Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:10
2022-08-22T13:32
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
туризм
новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян."Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно", — сказал он, выступая на международной конференции в испанском городе Сантандер. Выступление Борреля на испанском языке с переводом на английский транслировалось европейской внешнеполитической службой в Twitter.По его словам, крупнейшим российским бизнесменам не стоит разрешать въезд в ЕС, "но есть много россиян, которые хотят покинуть страну, которые не готовы там находиться в такой ситуации. Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея".В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается.В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".Как ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых в России заявлений на визы — до 500 в день, 20 процентов всего времени зарезервируют для туристов и 80 — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В то же время ряд стран ЕС, в том числе Греция и Кипр, выступили против такого ограничения для россиян.Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.В чешском представительстве при ЕС в Брюсселе РИА Новости сообщили, что пока не могут прокомментировать вопрос о том, какие варианты визовых ограничений будут обсуждать министры на этой встрече.При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия, новости - туризм
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Россия, Туризм, Новости - Туризм
13:10 22.08.2022 (обновлено: 13:32 22.08.2022)
 
Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян

Глава дипломатии ЕС Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян.
"Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно", — сказал он, выступая на международной конференции в испанском городе Сантандер. Выступление Борреля на испанском языке с переводом на английский транслировалось европейской внешнеполитической службой в Twitter.
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По его словам, крупнейшим российским бизнесменам не стоит разрешать въезд в ЕС, "но есть много россиян, которые хотят покинуть страну, которые не готовы там находиться в такой ситуации. Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея".
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается.
В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Как ранее заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых в России заявлений на визы — до 500 в день, 20 процентов всего времени зарезервируют для туристов и 80 — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В то же время ряд стран ЕС, в том числе Греция и Кипр, выступили против такого ограничения для россиян.
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Европа опускает визовый "железный занавес"
Ожидается, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.
В чешском представительстве при ЕС в Брюсселе РИА Новости сообщили, что пока не могут прокомментировать вопрос о том, какие варианты визовых ограничений будут обсуждать министры на этой встрече.
При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
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