11:24 22.08.2022 (обновлено: 17:13 22.08.2022)
Призыв Зеленского расколол Европу, пишут СМИ
Welt: призыв президента Украины Зеленского против россиян расколол Европу
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к странам ЕС ввести запрет на въезд россиян расколол Европу, пишет Die Welt.
"Все больше стран устанавливают ограничения на свободу передвижения и единолично ограничивают выдачу шенгенских виз россиянам. Теперь требование запрета на въезд в ЕС становится все громче, но Германия его блокирует", — говорится в публикации.
"Все больше стран устанавливают ограничения на свободу передвижения и единолично ограничивают выдачу шенгенских виз россиянам. Теперь требование запрета на въезд в ЕС становится все громче, но Германия его блокирует", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что пока страны с "болезненными воспоминаниями" о временах советской власти настаивают на запрете виз, западноевропейские страны, такие как Германия, Франция и Нидерланды, выступают против.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. На днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. На днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
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