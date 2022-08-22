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Призыв Зеленского расколол Европу, пишут СМИ

Призыв Зеленского расколол Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2022

Призыв Зеленского расколол Европу, пишут СМИ

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к странам ЕС ввести запрет на въезд россиян расколол Европу, пишет Die Welt. "Все больше стран устанавливают... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:24

2022-08-22T11:24

2022-08-22T17:13

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к странам ЕС ввести запрет на въезд россиян расколол Европу, пишет Die Welt. "Все больше стран устанавливают ограничения на свободу передвижения и единолично ограничивают выдачу шенгенских виз россиянам. Теперь требование запрета на въезд в ЕС становится все громче, но Германия его блокирует", — говорится в публикации. В статье отмечается, что пока страны с "болезненными воспоминаниями" о временах советской власти настаивают на запрете виз, западноевропейские страны, такие как Германия, Франция и Нидерланды, выступают против. В последнее время на Западе все чаще звучат призывы закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. На днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским.

https://ria.ru/20220818/vizy-1810479447.html

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Севастиан Котов

в мире, россия, европа, украина, владимир зеленский, новости - туризм