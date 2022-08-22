04:07 22.08.2022 (обновлено: 07:38 22.08.2022)
СМИ: ряд немецких политиков выступают за прекращение выдачи виз россиянам
Bild: оппозиционные политики в ФРГ поддержали запрет на выдачу россиянам шенгенских виз
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Ряд оппозиционных политиков Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщила газета Bild.
"Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы", - заявила в свою очередь Андреа Линдхольц, представитель "сестринской" ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС).
Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России, заявив, что население России не является врагом.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз гражданам России. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским.
20 августа, 19:25ТуризмКипр выступил против запрета на выдачу виз россиянам