https://ria.ru/20220822/vizy-1811185840.html

СМИ: ряд немецких политиков выступают за прекращение выдачи виз россиянам

СМИ: ряд немецких политиков выступают за прекращение выдачи виз россиянам - РИА Новости, 22.08.2022

СМИ: ряд немецких политиков выступают за прекращение выдачи виз россиянам

Ряд оппозиционных политиков Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщила газета Bild. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T04:07

2022-08-22T04:07

2022-08-22T07:38

в мире

россия

евросоюз

германия

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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Ряд оппозиционных политиков Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщила газета Bild.В частности, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) назвал "невыносимым" тот факт, что россияне "едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло"."Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы", - заявила в свою очередь Андреа Линдхольц, представитель "сестринской" ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС).Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России, заявив, что население России не является врагом.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз гражданам России. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским.

https://ria.ru/20220820/vizy-1811021521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, евросоюз, германия