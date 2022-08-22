https://ria.ru/20220822/vich-1811302481.html

Ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания, заявил Путин

Ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2022

Ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром отметил, что ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:26

2022-08-22T14:26

2022-08-22T15:43

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общество

владимир путин

томская область

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром отметил, что ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания.В понедельник Мазур в режиме видеоконференции доложил президенту страны о приоритетах в развитии региона."В Томске в принципе хорошо была поставлена работа по борьбе с COVID. Но не забывайте, пожалуйста, и про другие инфекционные заболевания, я имею в виду и то, на что следует особенно обратить внимание в Томской области, – это ВИЧ", - сказал Путин в ходе встречи.Мазур пообещал, что выполнит это поручение."Обязательно посмотрите. Но вы должны знать, что проблема ВИЧ-инфекции в Томске требует особого внимания", - подчеркнул глава государства.Врио главы Томской области также поднял вопрос строительства детской больницы, где ежегодно будут получать лечение 114 тысяч детей. Президент поинтересовался у него, обсуждал ли он этот вопрос в Минздраве или с курирующим эти вопросы вице-премьером Татьяной Голиковой. Мазур ответил, что еще не обсуждал, но направил соответствующее письменное обращение."Смотрите, давайте я в правительство распишу вашу бумагу, а вы, пожалуйста, с ней поработайте там. Я коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание", - сказал на это Путин.

https://ria.ru/20220516/vich-1788794387.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, томская область