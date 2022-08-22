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Ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2022
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Ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания, заявил Путин
Ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2022
Ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром отметил, что ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:26
2022-08-22T15:43
россия
общество
владимир путин
томская область
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром отметил, что ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания.В понедельник Мазур в режиме видеоконференции доложил президенту страны о приоритетах в развитии региона."В Томске в принципе хорошо была поставлена работа по борьбе с COVID. Но не забывайте, пожалуйста, и про другие инфекционные заболевания, я имею в виду и то, на что следует особенно обратить внимание в Томской области, – это ВИЧ", - сказал Путин в ходе встречи.Мазур пообещал, что выполнит это поручение."Обязательно посмотрите. Но вы должны знать, что проблема ВИЧ-инфекции в Томске требует особого внимания", - подчеркнул глава государства.Врио главы Томской области также поднял вопрос строительства детской больницы, где ежегодно будут получать лечение 114 тысяч детей. Президент поинтересовался у него, обсуждал ли он этот вопрос в Минздраве или с курирующим эти вопросы вице-премьером Татьяной Голиковой. Мазур ответил, что еще не обсуждал, но направил соответствующее письменное обращение."Смотрите, давайте я в правительство распишу вашу бумагу, а вы, пожалуйста, с ней поработайте там. Я коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание", - сказал на это Путин.
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россия, общество, владимир путин, томская область
Россия, Общество, Владимир Путин, Томская область
14:26 22.08.2022 (обновлено: 15:43 22.08.2022)
 
Ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания, заявил Путин

Путин на встрече с врио главы Томской области: ситуация с ВИЧ в Томске требует внимания

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром отметил, что ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания.
В понедельник Мазур в режиме видеоконференции доложил президенту страны о приоритетах в развитии региона.
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Томске в принципе хорошо была поставлена работа по борьбе с COVID. Но не забывайте, пожалуйста, и про другие инфекционные заболевания, я имею в виду и то, на что следует особенно обратить внимание в Томской области, – это ВИЧ", - сказал Путин в ходе встречи.
Мазур пообещал, что выполнит это поручение.
"Обязательно посмотрите. Но вы должны знать, что проблема ВИЧ-инфекции в Томске требует особого внимания", - подчеркнул глава государства.
Врио главы Томской области также поднял вопрос строительства детской больницы, где ежегодно будут получать лечение 114 тысяч детей. Президент поинтересовался у него, обсуждал ли он этот вопрос в Минздраве или с курирующим эти вопросы вице-премьером Татьяной Голиковой. Мазур ответил, что еще не обсуждал, но направил соответствующее письменное обращение.
"Смотрите, давайте я в правительство распишу вашу бумагу, а вы, пожалуйста, с ней поработайте там. Я коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание", - сказал на это Путин.
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