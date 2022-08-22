https://ria.ru/20220822/uzbekistan-1811344279.html
Россияне раскупают туры в Узбекистан
Россияне раскупают туры в Узбекистан - РИА Новости, 22.08.2022
Россияне раскупают туры в Узбекистан
Туроператоры фиксируют существенный рост спроса на туры в Узбекистан и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:58
2022-08-22T18:58
2022-08-22T18:58
туризм
туризм
узбекистан
новости - туризм
самарканд
бухара
ассоциация туроператоров россии (атор)
visa, inc.
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Туроператоры фиксируют существенный рост спроса на туры в Узбекистан и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР.Количество прибытий россиян в эту страну растет четвертый месяц подряд, сообщает госкомстата республики. Так, в апреле их было 29 тысяч, в мае — 47,5 тысячи, в июне — более 53 тысяч, в июле — свыше 61 тысячи. Количество визитов за последние четыре месяца превысило показатель за весь 2021 год (тогда их было 190 тысяч).Туроператоры подтверждают данные узбекской статистики и перечисляют факторы роста столь существенного интереса: прямые рейсы, отсутствие ковидных ограничений, виз и языкового барьера, доступные цены и возможность оформить банковские карты Visa и Mastercard.Предпочтения россиян, направляющихся в Узбекистан, за год не изменились — их интересуют экскурсионные поездки с посещением Самарканда и Бухары. Зимой участники рынка планируют запустить горнолыжные туры в Чимган, Амирсой.В начале сентября недельный тур в эту страну обойдется в сумму от 72 тысяч рублей на двоих. На пять дней дешевле, от 50 тысяч рублей. Дополнительно придется заплатить за авиабилеты — от 25 тысяч рублей в оба конца.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, узбекистан, новости - туризм, самарканд, бухара, ассоциация туроператоров россии (атор), visa, inc., mastercard, inc., куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Узбекистан, Новости - Туризм, Самарканд, Бухара, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Visa, Inc., MasterCard, Inc., куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
Россияне раскупают туры в Узбекистан
Туроператоры предлагают туры в Узбекистан в сентябре за 100 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Туроператоры фиксируют существенный рост спроса на туры в Узбекистан и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает
АТОР.
Количество прибытий россиян в эту страну растет четвертый месяц подряд, сообщает госкомстата республики. Так, в апреле их было 29 тысяч, в мае — 47,5 тысячи, в июне — более 53 тысяч, в июле — свыше 61 тысячи. Количество визитов за последние четыре месяца превысило показатель за весь 2021 год (тогда их было 190 тысяч).
Туроператоры подтверждают данные узбекской статистики и перечисляют факторы роста столь существенного интереса: прямые рейсы, отсутствие ковидных ограничений, виз и языкового барьера, доступные цены и возможность оформить банковские карты Visa и Mastercard.
Предпочтения россиян, направляющихся в Узбекистан, за год не изменились — их интересуют экскурсионные поездки с посещением Самарканда и Бухары. Зимой участники рынка планируют запустить горнолыжные туры в Чимган, Амирсой.
В начале сентября недельный тур в эту страну обойдется в сумму от 72 тысяч рублей на двоих. На пять дней дешевле, от 50 тысяч рублей. Дополнительно придется заплатить за авиабилеты — от 25 тысяч рублей в оба конца.