Рейтинг@Mail.ru
Россияне раскупают туры в Узбекистан - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220822/uzbekistan-1811344279.html
Россияне раскупают туры в Узбекистан
Россияне раскупают туры в Узбекистан - РИА Новости, 22.08.2022
Россияне раскупают туры в Узбекистан
Туроператоры фиксируют существенный рост спроса на туры в Узбекистан и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T18:58
2022-08-22T18:58
туризм
туризм
узбекистан
новости - туризм
самарканд
бухара
ассоциация туроператоров россии (атор)
visa, inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810393532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e31b53cc3ad909da767e51181b69f3f.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Туроператоры фиксируют существенный рост спроса на туры в Узбекистан и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР.Количество прибытий россиян в эту страну растет четвертый месяц подряд, сообщает госкомстата республики. Так, в апреле их было 29 тысяч, в мае — 47,5 тысячи, в июне — более 53 тысяч, в июле — свыше 61 тысячи. Количество визитов за последние четыре месяца превысило показатель за весь 2021 год (тогда их было 190 тысяч).Туроператоры подтверждают данные узбекской статистики и перечисляют факторы роста столь существенного интереса: прямые рейсы, отсутствие ковидных ограничений, виз и языкового барьера, доступные цены и возможность оформить банковские карты Visa и Mastercard.Предпочтения россиян, направляющихся в Узбекистан, за год не изменились — их интересуют экскурсионные поездки с посещением Самарканда и Бухары. Зимой участники рынка планируют запустить горнолыжные туры в Чимган, Амирсой.В начале сентября недельный тур в эту страну обойдется в сумму от 72 тысяч рублей на двоих. На пять дней дешевле, от 50 тысяч рублей. Дополнительно придется заплатить за авиабилеты — от 25 тысяч рублей в оба конца.
https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html
узбекистан
самарканд
бухара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810393532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54daae29d7c5c641ae01d4aa3a5ef57d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, узбекистан, новости - туризм, самарканд, бухара, ассоциация туроператоров россии (атор), visa, inc., mastercard, inc., куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Узбекистан, Новости - Туризм, Самарканд, Бухара, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Visa, Inc., MasterCard, Inc., куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
18:58 22.08.2022
 
Россияне раскупают туры в Узбекистан

Туроператоры предлагают туры в Узбекистан в сентябре за 100 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка в Среднеазиатском центре плова Besh Qozon в Ташкенте
Девушка в Среднеазиатском центре плова Besh Qozon в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Туроператоры фиксируют существенный рост спроса на туры в Узбекистан и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР.
Количество прибытий россиян в эту страну растет четвертый месяц подряд, сообщает госкомстата республики. Так, в апреле их было 29 тысяч, в мае — 47,5 тысячи, в июне — более 53 тысяч, в июле — свыше 61 тысячи. Количество визитов за последние четыре месяца превысило показатель за весь 2021 год (тогда их было 190 тысяч).
Туроператоры подтверждают данные узбекской статистики и перечисляют факторы роста столь существенного интереса: прямые рейсы, отсутствие ковидных ограничений, виз и языкового барьера, доступные цены и возможность оформить банковские карты Visa и Mastercard.
Предпочтения россиян, направляющихся в Узбекистан, за год не изменились — их интересуют экскурсионные поездки с посещением Самарканда и Бухары. Зимой участники рынка планируют запустить горнолыжные туры в Чимган, Амирсой.
В начале сентября недельный тур в эту страну обойдется в сумму от 72 тысяч рублей на двоих. На пять дней дешевле, от 50 тысяч рублей. Дополнительно придется заплатить за авиабилеты — от 25 тысяч рублей в оба конца.
Узбекский дастархан - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая 2021, 08:00Туризм
Непостная узбекская кухня. Как приготовить настоящие самсу и шурпу
 
ТуризмТуризмУзбекистанНовости - ТуризмСамаркандБухараАссоциация туроператоров России (АТОР)Visa, Inc.MasterCard, Inc.куда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала