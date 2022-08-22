https://ria.ru/20220822/uzbekistan-1811344279.html

Россияне раскупают туры в Узбекистан

Россияне раскупают туры в Узбекистан - РИА Новости, 22.08.2022

Россияне раскупают туры в Узбекистан

Туроператоры фиксируют существенный рост спроса на туры в Узбекистан и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T18:58

2022-08-22T18:58

2022-08-22T18:58

туризм

туризм

узбекистан

новости - туризм

самарканд

бухара

ассоциация туроператоров россии (атор)

visa, inc.

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Туроператоры фиксируют существенный рост спроса на туры в Узбекистан и рассказывают, сколько стоит такой отдых, сообщает АТОР.Количество прибытий россиян в эту страну растет четвертый месяц подряд, сообщает госкомстата республики. Так, в апреле их было 29 тысяч, в мае — 47,5 тысячи, в июне — более 53 тысяч, в июле — свыше 61 тысячи. Количество визитов за последние четыре месяца превысило показатель за весь 2021 год (тогда их было 190 тысяч).Туроператоры подтверждают данные узбекской статистики и перечисляют факторы роста столь существенного интереса: прямые рейсы, отсутствие ковидных ограничений, виз и языкового барьера, доступные цены и возможность оформить банковские карты Visa и Mastercard.Предпочтения россиян, направляющихся в Узбекистан, за год не изменились — их интересуют экскурсионные поездки с посещением Самарканда и Бухары. Зимой участники рынка планируют запустить горнолыжные туры в Чимган, Амирсой.В начале сентября недельный тур в эту страну обойдется в сумму от 72 тысяч рублей на двоих. На пять дней дешевле, от 50 тысяч рублей. Дополнительно придется заплатить за авиабилеты — от 25 тысяч рублей в оба конца.

https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html

узбекистан

самарканд

бухара

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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