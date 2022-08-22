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В Совфеде предложили тщательно проверять всех въезжающих в Россию украинцев - РИА Новости, 22.08.2022
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В Совфеде предложили тщательно проверять всех въезжающих в Россию украинцев
В Совфеде предложили тщательно проверять всех въезжающих в Россию украинцев - РИА Новости, 22.08.2022
В Совфеде предложили тщательно проверять всех въезжающих в Россию украинцев
Все украинские граждане, въезжающие в Россию, должны тщательно проверяться, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:57
2022-08-22T15:57
здоровье - общество
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Все украинские граждане, въезжающие в Россию, должны тщательно проверяться, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров после раскрытия убийства журналистки Дарьи Дугиной.ФСБ РФ заявила, что за убийством российской журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.Отвечая на вопрос агентства, какие меры безопасности может предпринять Россия в текущей ситуации, сенатор отметил: "Въезд украинских граждан в РФ должен тщательно проверяться, любых".
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здоровье - общество, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Здоровье - Общество, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
15:57 22.08.2022
 
В Совфеде предложили тщательно проверять всех въезжающих в Россию украинцев

Сенатор Джабаров заявил, что нужно тщательно проверять всех въезжающих в Россию украинцев

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Все украинские граждане, въезжающие в Россию, должны тщательно проверяться, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров после раскрытия убийства журналистки Дарьи Дугиной.
ФСБ РФ заявила, что за убийством российской журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Отвечая на вопрос агентства, какие меры безопасности может предпринять Россия в текущей ситуации, сенатор отметил: "Въезд украинских граждан в РФ должен тщательно проверяться, любых".
Дарья Дугина
21 августа, 20:00
В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией
 
Здоровье - ОбществоРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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