https://ria.ru/20220822/ukraintsy-1811339200.html

В Совфеде предложили тщательно проверять всех въезжающих в Россию украинцев

В Совфеде предложили тщательно проверять всех въезжающих в Россию украинцев - РИА Новости, 22.08.2022

В Совфеде предложили тщательно проверять всех въезжающих в Россию украинцев

Все украинские граждане, въезжающие в Россию, должны тщательно проверяться, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:57

2022-08-22T15:57

2022-08-22T15:57

здоровье - общество

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Все украинские граждане, въезжающие в Россию, должны тщательно проверяться, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров после раскрытия убийства журналистки Дарьи Дугиной.ФСБ РФ заявила, что за убийством российской журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.Отвечая на вопрос агентства, какие меры безопасности может предпринять Россия в текущей ситуации, сенатор отметил: "Въезд украинских граждан в РФ должен тщательно проверяться, любых".

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной