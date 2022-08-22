https://ria.ru/20220822/ukraina-1811433648.html

Американский полковник рассказал о заговоре ЦРУ по Украине

Американский полковник рассказал о заговоре ЦРУ по Украине - РИА Новости, 22.08.2022

Американский полковник рассказал о заговоре ЦРУ по Украине

Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, заявил бывший советник министра... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:15

2022-08-22T21:15

2022-08-22T22:51

в мире

украина

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.Он назвал иллюзией материалы о "скорой победе Киева", которые регулярно выходят в американских СМИ."В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности", — заметил офицер.Макгрегор также подчеркнул, что у Киева практически закончился запас ракет для американских РЗСО HIMARS, а европейские партнеры в июле начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811273073.html

https://ria.ru/20220822/klichko-1811416838.html

украина

россия

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр