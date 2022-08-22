21:15 22.08.2022 (обновлено: 22:51 22.08.2022)
Американский полковник рассказал о заговоре ЦРУ по Украине
Полковник США Макгрегор назвал вбросами спецслужб сообщения о скорой победе Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.
Он назвал иллюзией материалы о "скорой победе Киева", которые регулярно выходят в американских СМИ.
"В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности", — заметил офицер.
Макгрегор также подчеркнул, что у Киева практически закончился запас ракет для американских РЗСО HIMARS, а европейские партнеры в июле начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине.
"Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров", — заключил полковник.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.