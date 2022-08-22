Рейтинг@Mail.ru
Американский полковник рассказал о заговоре ЦРУ по Украине - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811433648.html
Американский полковник рассказал о заговоре ЦРУ по Украине
Американский полковник рассказал о заговоре ЦРУ по Украине - РИА Новости, 22.08.2022
Американский полковник рассказал о заговоре ЦРУ по Украине
Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, заявил бывший советник министра... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:15
2022-08-22T22:51
в мире
украина
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.Он назвал иллюзией материалы о "скорой победе Киева", которые регулярно выходят в американских СМИ."В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности", — заметил офицер.Макгрегор также подчеркнул, что у Киева практически закончился запас ракет для американских РЗСО HIMARS, а европейские партнеры в июле начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811273073.html
https://ria.ru/20220822/klichko-1811416838.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_86025416e5e89699749a68d06ddce5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ситуация в ДНР и ЛНР
21:15 22.08.2022 (обновлено: 22:51 22.08.2022)
 
Американский полковник рассказал о заговоре ЦРУ по Украине

Полковник США Макгрегор назвал вбросами спецслужб сообщения о скорой победе Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.
Он назвал иллюзией материалы о "скорой победе Киева", которые регулярно выходят в американских СМИ.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 13:22
В США заявили, что договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть
ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности", — заметил офицер.
Макгрегор также подчеркнул, что у Киева практически закончился запас ракет для американских РЗСО HIMARS, а европейские партнеры в июле начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине.

"Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров", — заключил полковник.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 19:37
"Пусть помолчит!" Немцы пришли в ярость после слов Кличко о России
 
В миреУкраинаРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала