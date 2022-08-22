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Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811342734.html
Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине
Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.08.2022
Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине
Внеочередной Совет Госдумы пройдет 25 августа, будет принято специальное заявление по ситуации на Украине, заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:06
2022-08-22T18:46
специальная военная операция на украине
политика
украина
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Внеочередной Совет Госдумы пройдет 25 августа, будет принято специальное заявление по ситуации на Украине, заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов."Вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление", — рассказал политик журналистам после совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.По словам Миронова, послание будет адресовано ООН и ко всем международным парламентским организациям.Пресс-служба Госдумы подтвердила информацию о проведении Совета палаты 25 августа. Как указывается в сообщении, на совещании также обсуждалась трагическая гибель журналистки Дарьи Дугиной.Ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220822/kherson-1811314524.html
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политика, украина, россия, сергей миронов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
16:06 22.08.2022 (обновлено: 18:46 22.08.2022)
 
Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине

Миронов анонсировал внеочередное собрание Совета ГД 25 августа из-за ситуации на Украине

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Внеочередной Совет Госдумы пройдет 25 августа, будет принято специальное заявление по ситуации на Украине, заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
"Вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление", — рассказал политик журналистам после совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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По словам Миронова, послание будет адресовано ООН и ко всем международным парламентским организациям.
Пресс-служба Госдумы подтвердила информацию о проведении Совета палаты 25 августа. Как указывается в сообщении, на совещании также обсуждалась трагическая гибель журналистки Дарьи Дугиной.

Ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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