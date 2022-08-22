16:06 22.08.2022 (обновлено: 18:46 22.08.2022)
Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине
Миронов анонсировал внеочередное собрание Совета ГД 25 августа из-за ситуации на Украине
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Внеочередной Совет Госдумы пройдет 25 августа, будет принято специальное заявление по ситуации на Украине, заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
"Вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление", — рассказал политик журналистам после совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
По словам Миронова, послание будет адресовано ООН и ко всем международным парламентским организациям.
Пресс-служба Госдумы подтвердила информацию о проведении Совета палаты 25 августа. Как указывается в сообщении, на совещании также обсуждалась трагическая гибель журналистки Дарьи Дугиной.
Ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.
Ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.
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