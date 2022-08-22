https://ria.ru/20220822/ukraina-1811342734.html

Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине

Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.08.2022

Госдума проведет внеочередной Совет из-за ситуации на Украине

Внеочередной Совет Госдумы пройдет 25 августа, будет принято специальное заявление по ситуации на Украине, заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:06

2022-08-22T16:06

2022-08-22T18:46

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политика

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Внеочередной Совет Госдумы пройдет 25 августа, будет принято специальное заявление по ситуации на Украине, заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов."Вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление", — рассказал политик журналистам после совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.По словам Миронова, послание будет адресовано ООН и ко всем международным парламентским организациям.Пресс-служба Госдумы подтвердила информацию о проведении Совета палаты 25 августа. Как указывается в сообщении, на совещании также обсуждалась трагическая гибель журналистки Дарьи Дугиной.Ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости проведения внеочередного совета Госдумы в связи с ситуацией на Украине и для обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС. Володин позже сообщил, что до конца недели предложение будет обсуждено с главами фракций, окончательное решение примут в понедельник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220822/kherson-1811314524.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

политика, украина, россия, сергей миронов, госдума рф