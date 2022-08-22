https://ria.ru/20220822/ukraina-1811308474.html

Польша приобрела для Украины партию терминалов спутниковой связи Starlink

Польша приобрела для Украины партию терминалов спутниковой связи Starlink - РИА Новости, 22.08.2022

Польша приобрела для Украины партию терминалов спутниковой связи Starlink

Украина при поддержке польского правительства получила новую партию из 5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, сообщил министр цифровой трансформации... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:39

2022-08-22T14:39

2022-08-22T14:39

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украина при поддержке польского правительства получила новую партию из 5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года."При поддержке польского правительства - это 100% их помощь - мы получили новую партию Starlink. Пять тысяч для нужд нашей страны. То есть уже около 20 тысяч Starlink будут в Украине с получением этой партии", – приводит слова Федорова издание "УНН".По его словам, вся критическая инфраструктура получит новую партию Starlink для того, чтобы быть на связи несмотря на перебои со светом и интернетом.Ранее глава украинской государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, что Украина уже имеет единое роуминговое пространство с Европой, а также обеспечена резервным каналом связи от Starlink (компания зарегистрирована как оператор предоставления услуг) на льготных условиях.

https://ria.ru/20220822/ukraina-1811186357.html

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, европа, spacex