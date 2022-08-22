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Польша приобрела для Украины партию терминалов спутниковой связи Starlink - РИА Новости, 22.08.2022
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Польша приобрела для Украины партию терминалов спутниковой связи Starlink
Польша приобрела для Украины партию терминалов спутниковой связи Starlink - РИА Новости, 22.08.2022
Польша приобрела для Украины партию терминалов спутниковой связи Starlink
Украина при поддержке польского правительства получила новую партию из 5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, сообщил министр цифровой трансформации... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:39
2022-08-22T14:39
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украина при поддержке польского правительства получила новую партию из 5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года."При поддержке польского правительства - это 100% их помощь - мы получили новую партию Starlink. Пять тысяч для нужд нашей страны. То есть уже около 20 тысяч Starlink будут в Украине с получением этой партии", – приводит слова Федорова издание "УНН".По его словам, вся критическая инфраструктура получит новую партию Starlink для того, чтобы быть на связи несмотря на перебои со светом и интернетом.Ранее глава украинской государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, что Украина уже имеет единое роуминговое пространство с Европой, а также обеспечена резервным каналом связи от Starlink (компания зарегистрирована как оператор предоставления услуг) на льготных условиях.
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в мире, украина, европа, spacex
В мире, Украина, Европа, SpaceX
14:39 22.08.2022
 
Польша приобрела для Украины партию терминалов спутниковой связи Starlink

Польша приобрела для Украины новую из пяти тысяч терминалов спутниковой связи Starlink

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украина при поддержке польского правительства получила новую партию из 5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года.
"При поддержке польского правительства - это 100% их помощь - мы получили новую партию Starlink. Пять тысяч для нужд нашей страны. То есть уже около 20 тысяч Starlink будут в Украине с получением этой партии", – приводит слова Федорова издание "УНН".
По его словам, вся критическая инфраструктура получит новую партию Starlink для того, чтобы быть на связи несмотря на перебои со светом и интернетом.
Ранее глава украинской государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, что Украина уже имеет единое роуминговое пространство с Европой, а также обеспечена резервным каналом связи от Starlink (компания зарегистрирована как оператор предоставления услуг) на льготных условиях.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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