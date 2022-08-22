13:22 22.08.2022 (обновлено: 21:41 22.08.2022)
В США заявили, что договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть
CNN: ЕС и НАТО могут перестать поддерживать Украину из-за проблем в экономике
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии, пишет Люк МакГи для телеканала CNN.
"Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть. Поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии", — говорится в статье.
"Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть. Поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии", — говорится в статье.
МакГи отмечает, что в Европе политики всерьез обеспокоены перспективой наступления холодов в условиях отсутствия российского топлива.
"Зимний топливный кризис — это то, о чем ежедневно думают европейские официальные лица и дипломаты, поскольку в 2021 году на Россию приходилось около 55 процентов всего импорта газа в Европу", — пишет автор.
Кроме того, журналист считает, что следующие месяцы станут самими тяжелыми для европейцев за все время спецоперации.
"Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Этот кризис наступил из-за того, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы на поддержку далекой страны", — заявил обозреватель.
По мнению автора, чиновники опасаются, что западная стратегия по вооружению Украины становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы без четкой конечной цели.
"Хорошая новость в том, что оружие помогает украинцам держаться. Плохая — чем дольше война продолжается, тем меньше будет поставок оружия, и от него будет труднее отказаться", — говорится в статье.
"Зимний топливный кризис — это то, о чем ежедневно думают европейские официальные лица и дипломаты, поскольку в 2021 году на Россию приходилось около 55 процентов всего импорта газа в Европу", — пишет автор.
Кроме того, журналист считает, что следующие месяцы станут самими тяжелыми для европейцев за все время спецоперации.
"Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Этот кризис наступил из-за того, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы на поддержку далекой страны", — заявил обозреватель.
По мнению автора, чиновники опасаются, что западная стратегия по вооружению Украины становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы без четкой конечной цели.
"Хорошая новость в том, что оружие помогает украинцам держаться. Плохая — чем дольше война продолжается, тем меньше будет поставок оружия, и от него будет труднее отказаться", — говорится в статье.
Вдобавок к экономическим и военным издержкам, влияющим на поведение Запада, есть также серьезная обеспокоенность тем, что мир начинает испытывать усталость от конфликта, поскольку он заходит в тупик, резюмировалось в материале.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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