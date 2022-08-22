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В США заявили, что договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть - РИА Новости, 22.08.2022
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В США заявили, что договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть
В США заявили, что договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть - РИА Новости, 22.08.2022
В США заявили, что договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть
В Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:22
2022-08-22T21:41
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии, пишет Люк МакГи для телеканала CNN. "Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть. Поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии", — говорится в статье. МакГи отмечает, что в Европе политики всерьез обеспокоены перспективой наступления холодов в условиях отсутствия российского топлива. "Зимний топливный кризис — это то, о чем ежедневно думают европейские официальные лица и дипломаты, поскольку в 2021 году на Россию приходилось около 55 процентов всего импорта газа в Европу", — пишет автор. Кроме того, журналист считает, что следующие месяцы станут самими тяжелыми для европейцев за все время спецоперации. "Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Этот кризис наступил из-за того, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы на поддержку далекой страны", — заявил обозреватель. По мнению автора, чиновники опасаются, что западная стратегия по вооружению Украины становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы без четкой конечной цели. "Хорошая новость в том, что оружие помогает украинцам держаться. Плохая — чем дольше война продолжается, тем меньше будет поставок оружия, и от него будет труднее отказаться", — говорится в статье. Вдобавок к экономическим и военным издержкам, влияющим на поведение Запада, есть также серьезная обеспокоенность тем, что мир начинает испытывать усталость от конфликта, поскольку он заходит в тупик, резюмировалось в материале. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, украина, европа, россия, сша, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, США, НАТО
13:22 22.08.2022 (обновлено: 21:41 22.08.2022)
 
В США заявили, что договоренности НАТО и ЕС по Украине могут рухнуть

CNN: ЕС и НАТО могут перестать поддерживать Украину из-за проблем в экономике

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Евросоюзе и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по поддержке Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии, пишет Люк МакГи для телеканала CNN.

"Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть. Поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии", — говорится в статье.
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МакГи отмечает, что в Европе политики всерьез обеспокоены перспективой наступления холодов в условиях отсутствия российского топлива.

"Зимний топливный кризис — это то, о чем ежедневно думают европейские официальные лица и дипломаты, поскольку в 2021 году на Россию приходилось около 55 процентов всего импорта газа в Европу", — пишет автор.

Кроме того, журналист считает, что следующие месяцы станут самими тяжелыми для европейцев за все время спецоперации.

"Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Этот кризис наступил из-за того, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы на поддержку далекой страны", — заявил обозреватель.

По мнению автора, чиновники опасаются, что западная стратегия по вооружению Украины становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы без четкой конечной цели.

"Хорошая новость в том, что оружие помогает украинцам держаться. Плохая — чем дольше война продолжается, тем меньше будет поставок оружия, и от него будет труднее отказаться", — говорится в статье.
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Вдобавок к экономическим и военным издержкам, влияющим на поведение Запада, есть также серьезная обеспокоенность тем, что мир начинает испытывать усталость от конфликта, поскольку он заходит в тупик, резюмировалось в материале.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы— привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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