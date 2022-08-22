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Российские военные за сутки уничтожили около 200 украинских националистов - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811240712.html
Российские военные за сутки уничтожили около 200 украинских националистов
Российские военные за сутки уничтожили около 200 украинских националистов - РИА Новости, 22.08.2022
Российские военные за сутки уничтожили около 200 украинских националистов
За минувшие сутки российская армия нанесла удары по украинским позициям в Запорожской и Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике, уничтожив... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:02
2022-08-22T12:47
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
запорожская область
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российская армия нанесла удары по украинским позициям в Запорожской и Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике, уничтожив порядка 200 националистов, сообщили в Минобороны."Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники", — говорится в сводке.В Николаевской области сосредоточенный огневой удар по боевым позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе села Лупарево уничтожил более 50 националистов и семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.А в ДНР российские войска нанесли удары по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки. Эти подразделения потеряли до 100 человек, два танка и 15 автомобилей.Артиллеристы, в свою очередь, подавили два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три взвода орудий "Гиацинт-Б" и два взвода гаубиц Д-30 на позициях в ДНР, Николаевской и Харьковской областях. В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления ВСУ и живую силу и военную технику в 142 районах, в том числе шесть складов боеприпасов, радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220821/trofei-1811087249.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, николаевская область, запорожская область, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Запорожская область, Войска воздушно-космической обороны, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:02 22.08.2022 (обновлено: 12:47 22.08.2022)
 
Российские военные за сутки уничтожили около 200 украинских националистов

ВС России уничтожили в ДНР, Запорожской и Николаевской областях около 200 националистов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российская армия нанесла удары по украинским позициям в Запорожской и Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике, уничтожив порядка 200 националистов, сообщили в Минобороны.
"Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники", — говорится в сводке.
В Николаевской области сосредоточенный огневой удар по боевым позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе села Лупарево уничтожил более 50 националистов и семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
А в ДНР российские войска нанесли удары по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки. Эти подразделения потеряли до 100 человек, два танка и 15 автомобилей.
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики на складе с трофейным оружием, взятым после боев за поселок Золотое Попаснянского района - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Артиллеристы, в свою очередь, подавили два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три взвода орудий "Гиацинт-Б" и два взвода гаубиц Д-30 на позициях в ДНР, Николаевской и Харьковской областях.
В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления ВСУ и живую силу и военную технику в 142 районах, в том числе шесть складов боеприпасов, радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаевская областьЗапорожская областьВойска воздушно-космической обороныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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