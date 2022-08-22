https://ria.ru/20220822/ukraina-1811240712.html

Российские военные за сутки уничтожили около 200 украинских националистов

Российские военные за сутки уничтожили около 200 украинских националистов - РИА Новости, 22.08.2022

Российские военные за сутки уничтожили около 200 украинских националистов

За минувшие сутки российская армия нанесла удары по украинским позициям в Запорожской и Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике, уничтожив... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:02

2022-08-22T12:02

2022-08-22T12:47

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

запорожская область

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российская армия нанесла удары по украинским позициям в Запорожской и Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике, уничтожив порядка 200 националистов, сообщили в Минобороны."Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники", — говорится в сводке.В Николаевской области сосредоточенный огневой удар по боевым позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе села Лупарево уничтожил более 50 националистов и семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.А в ДНР российские войска нанесли удары по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки. Эти подразделения потеряли до 100 человек, два танка и 15 автомобилей.Артиллеристы, в свою очередь, подавили два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три взвода орудий "Гиацинт-Б" и два взвода гаубиц Д-30 на позициях в ДНР, Николаевской и Харьковской областях. В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления ВСУ и живую силу и военную технику в 142 районах, в том числе шесть складов боеприпасов, радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220821/trofei-1811087249.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николаевская область, запорожская область, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)