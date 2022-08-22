12:02 22.08.2022 (обновлено: 12:47 22.08.2022)
Российские военные за сутки уничтожили около 200 украинских националистов
ВС России уничтожили в ДНР, Запорожской и Николаевской областях около 200 националистов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российская армия нанесла удары по украинским позициям в Запорожской и Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике, уничтожив порядка 200 националистов, сообщили в Минобороны.
"Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники", — говорится в сводке.
В Николаевской области сосредоточенный огневой удар по боевым позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе села Лупарево уничтожил более 50 националистов и семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
А в ДНР российские войска нанесли удары по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки. Эти подразделения потеряли до 100 человек, два танка и 15 автомобилей.
Артиллеристы, в свою очередь, подавили два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три взвода орудий "Гиацинт-Б" и два взвода гаубиц Д-30 на позициях в ДНР, Николаевской и Харьковской областях.
В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления ВСУ и живую силу и военную технику в 142 районах, в том числе шесть складов боеприпасов, радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300, пусковую установку "Бук-М1" и американский радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.