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В Госдуме заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной - РИА Новости, 22.08.2022
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В Госдуме заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной
В Госдуме заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной - РИА Новости, 22.08.2022
В Госдуме заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной
Россия открыта к переговорам с Украиной "на известных условиях", но вести их на условиях Киева в РФ не намерены, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:32
2022-08-22T09:32
политика
россия
украина
госдума рф
олег морозов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия открыта к переговорам с Украиной "на известных условиях", но вести их на условиях Киева в РФ не намерены, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. Он уточнил, что такой чертой может стать судебный процесс над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях в Мариуполе.По словам парламентария, угрозы Зеленского обусловлены тем, что он хочет продемонстрировать "своим хозяевам готовность бросать своих людей в топку столько, сколько ему скажут"."Нам его угрозы не интересны, так как мы свои цели заявили публично и от них не откажемся. У него вариант толком один: мир на наших условиях", - резюмировал он.
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политика, россия, украина, госдума рф, олег морозов
Политика, Россия, Украина, Госдума РФ, Олег Морозов
09:32 22.08.2022
 
В Госдуме заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной

Депутат ГД Морозов: Россия открыта к переговорам с Украиной, но не потерпит условий Киева

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия открыта к переговорам с Украиной "на известных условиях", но вести их на условиях Киева в РФ не намерены, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. Он уточнил, что такой чертой может стать судебный процесс над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях в Мариуполе.
"Россия открыта к переговорам в любой момент на известных условиях. Киев об этом знает. Но условий со стороны Киева мы не потерпим и преступников будем судить", - заявил Морозов.
По словам парламентария, угрозы Зеленского обусловлены тем, что он хочет продемонстрировать "своим хозяевам готовность бросать своих людей в топку столько, сколько ему скажут".
"Нам его угрозы не интересны, так как мы свои цели заявили публично и от них не откажемся. У него вариант толком один: мир на наших условиях", - резюмировал он.
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