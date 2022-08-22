В Госдуме заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной
Депутат ГД Морозов: Россия открыта к переговорам с Украиной, но не потерпит условий Киева
Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия открыта к переговорам с Украиной "на известных условиях", но вести их на условиях Киева в РФ не намерены, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. Он уточнил, что такой чертой может стать судебный процесс над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях в Мариуполе.
"Россия открыта к переговорам в любой момент на известных условиях. Киев об этом знает. Но условий со стороны Киева мы не потерпим и преступников будем судить", - заявил Морозов.
По словам парламентария, угрозы Зеленского обусловлены тем, что он хочет продемонстрировать "своим хозяевам готовность бросать своих людей в топку столько, сколько ему скажут".
"Нам его угрозы не интересны, так как мы свои цели заявили публично и от них не откажемся. У него вариант толком один: мир на наших условиях", - резюмировал он.
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