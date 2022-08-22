https://ria.ru/20220822/ukraina-1811203444.html

В Госдуме заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной

В Госдуме заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной - РИА Новости, 22.08.2022

В Госдуме заявили, что Россия открыта к переговорам с Украиной

Россия открыта к переговорам с Украиной "на известных условиях", но вести их на условиях Киева в РФ не намерены, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:32

2022-08-22T09:32

2022-08-22T09:32

политика

россия

украина

госдума рф

олег морозов

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия открыта к переговорам с Украиной "на известных условиях", но вести их на условиях Киева в РФ не намерены, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. Он уточнил, что такой чертой может стать судебный процесс над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях в Мариуполе.По словам парламентария, угрозы Зеленского обусловлены тем, что он хочет продемонстрировать "своим хозяевам готовность бросать своих людей в топку столько, сколько ему скажут"."Нам его угрозы не интересны, так как мы свои цели заявили публично и от них не откажемся. У него вариант толком один: мир на наших условиях", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, госдума рф, олег морозов