04:34 22.08.2022 (обновлено: 10:54 22.08.2022)
Американцы сравнили Украину с "черной дырой"
Читатели Newsweek раскритиковали поставки вооружения Украине западными странами
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Читатели американского издания Newsweek отреагировали на данные о поставках Украине западного оружия, опубликованные системой мониторинга Ukraine Support Tracker.
Согласно данным UST, Соединенные Штаты обязались оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 миллиарда долларов. При этом новые заверения о военной помощи Киеву со стороны Европы в июле "стали совершенно пустыми": к августу ни одна крупная страна ЕС "не взяла на себя существенных новых обязательств".
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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все — деньги, вооружения или люди — просто исчезает", — написал пользователь HH Victor.
"Байдену нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его с (сыном. – Прим. ред.) Хантером преступлениях в этой стране", — заявил Willysp.
"А я-то думал, что "всемогущий" Байден действительно объединил весь Запад в максимальной помощи Украине против России? А что получается? Запад не так-то много и дает! Очередная ложь только для того, чтобы снова "подпереть" Байдена", — выразил мнение Malcolm Tent.
"Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для вооруженных сил США", — указал Roger Vincent.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную помощь для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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