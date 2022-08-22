https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811301366.html

За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ

За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ - РИА Новости, 22.08.2022

За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ

Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:24

2022-08-22T14:24

2022-08-22T14:24

россия

москва

украина

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

происшествия

фсб

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что для наблюдения за журналисткой преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера - 172AJD02, а при выезде - украинские - AH7771IP.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811296824.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, украина, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, фсб, московская область (подмосковье)