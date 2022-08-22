https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811301366.html
За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ
За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ - РИА Новости, 22.08.2022
За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ
Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:24
2022-08-22T14:24
2022-08-22T14:24
россия
москва
украина
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
происшествия
фсб
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что для наблюдения за журналисткой преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера - 172AJD02, а при выезде - украинские - AH7771IP.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811296824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, фсб, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Украина, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Происшествия, ФСБ, Московская область (Подмосковье)
За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ
В ФСБ заявили, что за убийством журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы