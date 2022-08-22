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За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ - РИА Новости, 22.08.2022
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За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ
За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ - РИА Новости, 22.08.2022
За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ
Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:24
2022-08-22T14:24
россия
москва
украина
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
происшествия
фсб
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что для наблюдения за журналисткой преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера - 172AJD02, а при выезде - украинские - AH7771IP.
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россия, москва, украина, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия, фсб, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Украина, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Происшествия, ФСБ, Московская область (Подмосковье)
14:24 22.08.2022
 
За убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, заявили в ФСБ

В ФСБ заявили, что за убийством журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы

© PLATONOVA | Z/TelegramДарья Дугина
Дарья Дугина
© PLATONOVA | Z/Telegram
Дарья Дугина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации об ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для наблюдения за журналисткой преступники использовали Mini Cooper, при въезде в Россию использовались номера ДНР - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера - 172AJD02, а при выезде - украинские - AH7771IP.
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РоссияМоскваУкраинаДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойПроисшествияФСБМосковская область (Подмосковье)
 
 
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