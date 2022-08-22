https://ria.ru/20220822/tvitter-1811434541.html

Илон Маск попросил суд отклонить иск Twitter

Илон Маск попросил суд отклонить иск Twitter - РИА Новости, 22.08.2022

Илон Маск попросил суд отклонить иск Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск просил суд отклонить иск социальной сети Twitter в свой адрес, ссылаясь на отсутствие доказательств... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:23

2022-08-22T21:23

2022-08-22T21:26

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск просил суд отклонить иск социальной сети Twitter в свой адрес, ссылаясь на отсутствие доказательств понесенного компанией урона, сообщает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на адвокатов Маска.Согласно позиции защитников миллиардера, которую приводит издание, обвинение соцсети основано на "полном отсутствии доказательств" потерь, которые Twitter якобы понесла из-за отказа контролирующего компанию Маска покупать компанию.В апреле Маск хотел приобрести Twitter и предложил за него 44 миллиарда долларов, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил компанию об отказе от покупки соцсети, объяснив это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, а также не представила необходимой информации.В июле Twitter подал в суд на Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети.Кроме того, в конце июля Twitter объявил, что акционеры соцсети на внеочередном собрании 13 сентября проведут голосование по вопросу продажи Маску в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220809/twitter-1808376699.html

сан-франциско

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в мире, технологии, сан-франциско, калифорния, twitter, илон маск