21:23 22.08.2022 (обновлено: 21:26 22.08.2022)
Илон Маск попросил суд отклонить иск Twitter
Bloomberg: Илон Маск попросил суд отклонить иск Twitter из-за "отсутствия доказательств"
© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск просил суд отклонить иск социальной сети Twitter в свой адрес, ссылаясь на отсутствие доказательств понесенного компанией урона, сообщает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на адвокатов Маска.
Согласно позиции защитников миллиардера, которую приводит издание, обвинение соцсети основано на "полном отсутствии доказательств" потерь, которые Twitter якобы понесла из-за отказа контролирующего компанию Маска покупать компанию.
"Маск владеет менее чем 10% Twitter, не входит в руководство и не имеет влияния, что едва ли указывает на контроль над руководством Twitter", - говорится в обращении адвокатов к судье в штате Делавэр Кэтлин Маккормик.
В апреле Маск хотел приобрести Twitter и предложил за него 44 миллиарда долларов, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. Позднее Маск уведомил компанию об отказе от покупки соцсети, объяснив это реализацией своего права расторгнуть соглашение. По словам Маска, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов, а также не представила необходимой информации.
В июле Twitter подал в суд на Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети.
Кроме того, в конце июля Twitter объявил, что акционеры соцсети на внеочередном собрании 13 сентября проведут голосование по вопросу продажи Маску в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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