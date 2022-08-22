https://ria.ru/20220822/turist-1811311813.html

С гор в Сочи эвакуировали туриста с инфарктом

С гор в Сочи эвакуировали туриста с инфарктом - РИА Новости, 22.08.2022

С гор в Сочи эвакуировали туриста с инфарктом

Спасатели эвакуировали 56-летнего туриста в тяжелом состоянии с гор в Сочи, у мужчины, предположительно, случился инфаркт во время похода, сообщила пресс-служба РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:49

2022-08-22T14:49

2022-08-22T15:41

россия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

туризм

новости - туризм

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СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 56-летнего туриста в тяжелом состоянии с гор в Сочи, у мужчины, предположительно, случился инфаркт во время похода, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ."Вчера утром спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда бортом Ка-32 МЧС России вылетали в район горы Фишт для срочной эвакуации туриста 1966 года рождения из горно-лесной местности в лечебное учреждение. Мужчина находился в тяжелом состоянии, по предварительному диагнозу, у него был острый коронарный синдром с нарушением сердечных ритмов, возможен инфаркт миокарда", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавшего транспортировали на борт вертолета, где медицинский работник Южного РПСО поставил туристу капельницу и снял электрокардиограмму. После мужчину, жителя Адыгеи, передали врачам скорой помощи в Сочи.

https://ria.ru/20220822/sochi-1811229696.html

россия

сочи

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Екатерина Зайцева

россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, новости - туризм