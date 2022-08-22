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С гор в Сочи эвакуировали туриста с инфарктом - РИА Новости, 22.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220822/turist-1811311813.html
С гор в Сочи эвакуировали туриста с инфарктом
С гор в Сочи эвакуировали туриста с инфарктом - РИА Новости, 22.08.2022
С гор в Сочи эвакуировали туриста с инфарктом
Спасатели эвакуировали 56-летнего туриста в тяжелом состоянии с гор в Сочи, у мужчины, предположительно, случился инфаркт во время похода, сообщила пресс-служба РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:49
2022-08-22T15:41
россия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 56-летнего туриста в тяжелом состоянии с гор в Сочи, у мужчины, предположительно, случился инфаркт во время похода, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ."Вчера утром спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда бортом Ка-32 МЧС России вылетали в район горы Фишт для срочной эвакуации туриста 1966 года рождения из горно-лесной местности в лечебное учреждение. Мужчина находился в тяжелом состоянии, по предварительному диагнозу, у него был острый коронарный синдром с нарушением сердечных ритмов, возможен инфаркт миокарда", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавшего транспортировали на борт вертолета, где медицинский работник Южного РПСО поставил туристу капельницу и снял электрокардиограмму. После мужчину, жителя Адыгеи, передали врачам скорой помощи в Сочи.
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россия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, новости - туризм
Россия, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Туризм, Новости - Туризм
14:49 22.08.2022 (обновлено: 15:41 22.08.2022)
 
С гор в Сочи эвакуировали туриста с инфарктом

С гор в Сочи эвакуировали туриста из Адыгеи с инфарктом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 56-летнего туриста в тяжелом состоянии с гор в Сочи, у мужчины, предположительно, случился инфаркт во время похода, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
"Вчера утром спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда бортом Ка-32 МЧС России вылетали в район горы Фишт для срочной эвакуации туриста 1966 года рождения из горно-лесной местности в лечебное учреждение. Мужчина находился в тяжелом состоянии, по предварительному диагнозу, у него был острый коронарный синдром с нарушением сердечных ритмов, возможен инфаркт миокарда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшего транспортировали на борт вертолета, где медицинский работник Южного РПСО поставил туристу капельницу и снял электрокардиограмму. После мужчину, жителя Адыгеи, передали врачам скорой помощи в Сочи.
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